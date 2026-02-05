Weinbau: 257 Mio. Euro Wertschöpfung und 6000 Jobs

Weitere Standorte für Burgenland-Shop

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wies auch auf das erfolgreiche Zusammenspiel mit Kultur, Kulinarik und Tourismus hin. Umgesetzt werde das etwa mit dem Burgenland-Shop in Parndorf. Weitere Standorte sollen folgen: „Für mich wäre es eine perfekte Wunschvorstellung, wenn wir dieses Konzept des Shops weiter nach außen tragen in jene Destinationen, wo in Wirklichkeit das Burgenland Zielgebiet ist – sprich Schweiz, Deutschland“, erklärt Doskozil. Erste Schritte in diese Richtung seien bereits gesetzt worden.