Spital Eisenstadt bringt 217 Millionen Euro ein

Ein eindrucksvolles Beispiel sind die Ordensspitäler wie das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt, die eine wichtige Säule der Gesundheitsversorgung in Österreich darstellen. Laut aktueller Studie der Forschungsanstalt Joanneum Research zur ökonomischen Bedeutung – die Untersuchung bezieht sich auf die Daten aus 2024 – wird dem Spital in der burgenländischen Landeshauptstadt eine Wertschöpfung von mehr als 217 Millionen Euro im Jahr zugeschrieben. Fast 124 Millionen € steuert der Standort direkt bei, knapp mehr als 93 Millionen € bringt die regionale Wirtschaft auf.