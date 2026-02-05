Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wirtschaft belebt

Spital Eisenstadt bringt 217 Millionen Euro ein

Burgenland
05.02.2026 11:00
Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder gilt als Wirtschaftsmotor.
Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder gilt als Wirtschaftsmotor.(Bild: P. Huber)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

„Können wir uns das Gesundheitssystem in Österreich überhaupt noch leisten?“ Diese bange Frage stellen sich viele Gemeinden, die jedes Jahr in Summe 3,8 Milliarden Euro ins Spitalwesen einfließen lassen. In den Debatten wird jedoch oft außer Acht gelassen, wie viel Krankenhäuser an regionaler Wirtschaftskraft besitzen.

0 Kommentare

Ein eindrucksvolles Beispiel sind die Ordensspitäler wie das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt, die eine wichtige Säule der Gesundheitsversorgung in Österreich darstellen. Laut aktueller Studie der Forschungsanstalt Joanneum Research zur ökonomischen Bedeutung – die Untersuchung bezieht sich auf die Daten aus 2024 – wird dem Spital in der burgenländischen Landeshauptstadt eine Wertschöpfung von mehr als 217 Millionen Euro im Jahr zugeschrieben. Fast 124 Millionen € steuert der Standort direkt bei, knapp mehr als 93 Millionen € bringt die regionale Wirtschaft auf.

Aktive Standortpolitik
„Der Wertschöpfungsmultiplikator von 1,75 bedeutet, dass jeder Euro, der im Krankenhaus Eisenstadt erwirtschaftet wird, zusätzlich 75 Cent in die Kassen im Umfeld fließen lässt. Das ist klassische, aktive Standortpolitik“, erklärt SPÖ-Arbeitsmarktsprecher Robert Hergovich. Eine zentrale Rolle spielt das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder ebenfalls in der Beschäftigungspolitik.

(Bild: Krone KREATIV/Patrick Huber)

Jeder Arbeitsplatz sichert weiteren Job
Aufgrund seiner Bedeutung hängen mit dem Schlüsselbetrieb insgesamt 2378 Arbeitsplätze (Vollzeitäquivalente) zusammen. Exakt 1268 Stellen sind den Studienunterlagen zufolge direkt mit dem Spital verbunden, 1110 Jobs beziehen sich auf Zulieferer, Bauwirtschaft, Dienstleistungen, Handel und Konsum. Konkret heißt das: „Jeder Arbeitsplatz im Krankenhaus Eisenstadt sichert zusätzlich fast einen weiteren Job in der Region. Vom Pflegepersonal über Technik und Verwaltung bis zu den Klein- und Mittelbetrieben profitieren ganze Wertschöpfungsketten“, hebt Hergovich hervor.

Masterplan 2030: Ausbau statt Abbau
Der positive Effekt ist weitreichend. Etwas mehr als 21 Prozent aller Spitalsbetten im Burgenland befinden sich im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. Ein Drittel aller stationären Patienten wird dort behandelt. Mit dem Masterplan 2030 liegt der Fokus bewusst auf Ausbau statt Abbau: In den nächsten Jahren stehen Investitionen von 250 Millionen Euro an.

„Diese gezielten Ausgaben sichern nicht nur die medizinische Versorgung, sondern stabilisieren und schaffen Arbeitsplätze – im Krankenhaus selbst genauso wie bei Bauunternehmen, Technikfirmen und Zulieferern in der unmittelbaren Umgebung“, betont Hergovich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
3° / 5°
Symbol bedeckt
Güssing
3° / 5°
Symbol bedeckt
Mattersburg
2° / 5°
Symbol leichter Regen
Neusiedl am See
3° / 6°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
2° / 5°
Symbol bedeckt

krone.tv

Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
187.150 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
185.785 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.730 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Burgenland
Positive Bilanz
Weinbau: 257 Mio. Euro Wertschöpfung und 6000 Jobs
#WeAreBurgenland
Neuer Frauenpower-Event will Miteinander stärken
Breite Zustimmung
Niessl in Hofburg? Selbst Konkurrenz applaudiert
Scharfe Kritik der ÖVP
„Schmähparade“ statt Entlastung beim Strompreis
FPÖ macht Druck
„Der Asbest-Gefahr zu lange tatenlos zugesehen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf