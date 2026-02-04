Vorteilswelt
Scharfe Kritik der ÖVP

„Schmähparade“ statt Entlastung beim Strompreis

Burgenland
04.02.2026 17:30
Bernd Strobl, Christoph Zarits und ÖVP-Energiesprecher Markus Ulram (v. li.)
Bernd Strobl, Christoph Zarits und ÖVP-Energiesprecher Markus Ulram (v. li.)(Bild: Harald Schume)
Porträt von Harald Schume
Von Harald Schume

Warum schaffen es andere Energielieferanten, die Kilowattstunde Strom für 10 oder weniger Cent anzubieten, während man bei der Burgenland Energie mindestens 12,55 Cent zu bezahlen hat? Auch der Sinn des „Fanclub Burgenland energieunabhängig“ wird von der Landes-ÖVP hinterfragt. 

Die rot-goldenen türkisen Granden, ÖVP-Landesparteiobmann Christoph Zarits und Klubobmann Bernd Strobl, übten am Mittwoch scharfe Kritik an den „überhöhten Tarifen“ der Burgenland Energie.

Der Strommarkt zeige klar, dass günstigere Preise möglich seien. „Die EVN liegt bei 10 Cent netto, der Verbund sogar darunter, andere Anbieter sind noch billiger. Wenn das anderswo geht, dann muss es auch im Burgenland möglich sein“, so Zarits. Statt klarer Preise setze die Burgenland Energie auf intransparente Modelle. „Als Aufsichtsratschef der Burgenland Energie trägt dafür Landeshauptmann Hans Peter Doskozil die politische Verantwortung.“

Strobl hat es auf den „Fanclub Burgenland energieunabhängig“ abgesehen, bei dem Mitgliedern ein Fixpreis von 10 Cent/kWh auf 20 Jahre garantiert wird: „Das ist keine Entlastung, das ist eine Schmähparade. Billigen Strom gibt es nur bei Wind und Sonne.“ Dazu käme der Mitgliedsbeitrag von 48 Euro pro Jahr. „Der Haupttarif bei mindestens 12,55 Cent bleibt ja!“

SPÖ-Klubombann Roland Fürst reagierte gelassen. „Wir im Burgenland zeigen vor, wie leistbare Strompreise gehen. Und für die hohen Netzkosten ist schließlich die Bundes-ÖVP verantwortlich.“

