„Schmähparade“ statt Entlastung beim Strompreis

Der Strommarkt zeige klar, dass günstigere Preise möglich seien. „Die EVN liegt bei 10 Cent netto, der Verbund sogar darunter, andere Anbieter sind noch billiger. Wenn das anderswo geht, dann muss es auch im Burgenland möglich sein“, so Zarits. Statt klarer Preise setze die Burgenland Energie auf intransparente Modelle. „Als Aufsichtsratschef der Burgenland Energie trägt dafür Landeshauptmann Hans Peter Doskozil die politische Verantwortung.“