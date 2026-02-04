Haare für das Selbstvertrauen und mehr Normalität

Am 4. Februar ist Weltkrebstag. Viele Patienten verlieren nach einer Chemo ihr Haare, was meist emotional herausfordernd ist. Die Firma Klee verhilft mit Perücken zu einem Stück Normalität.
Haare sind weit mehr als nur ein äußeres Merkmal – sie stehen für Identität, Weiblichkeit und Selbstbewusstsein. Gerade für Frauen ist der Haarverlust infolge einer Chemo- oder Strahlentherapie oft eine der emotional schwierigsten Begleiterscheinungen der Erkrankung. Jemand, der das seit vielen Jahren versteht, ist die Familie Klee.
Das Familienunternehmen wird heute von Christoph und Sascha Klee geführt und ist für die beiden ein echtes Herzensprojekt. Die Geschichte der Firma reicht bis in die 1960er-Jahre zurück, als bereits die Mutter im Friseurbereich tätig war und erste Berührungspunkte mit Perücken hatte.
Beide Mütter an Krebs erkrankt
Die persönlichen Erfahrungen gehen noch viel weiter und prägen das Unternehmen bis heute: Sowohl die Mutter von Christoph als auch die Mutter von Sascha hatten Krebs und waren selbst Perückenträgerinnen.
Dementsprechend spürt man die Nähe zu diesem Thema bei jeder einzelnen Beratung. Denn hier steht der Mensch im Mittelpunkt. „Es geht nicht nur um Haarersatz, sondern um Verständnis, Zeit, Empathie und darum, Frauen in einer extrem herausfordernden Lebensphase Halt zu geben“, sind sich die beiden einig.
Nicht selten kommen Kundinnen mit großen Ängsten – vor allem, dass man erkennt, dass sie einen „Peppi“ tragen, wie Perücken im Volksmund oft genannt werden. „Wir sind dazu da, zu zeigen, wie modern und typgerecht Haarersatz heute ist.“
„Umso schöner ist der Moment, wenn Frau strahlt und sich wieder schön fühlt. Dafür sind wir da“, erklären die Unternehmer. Klee Perücken betreibt seit vielen Jahren einen Standort in Eisenstadt. Seit Juni des Vorjahres gibt es aber auch einen Sitz in Wien. Mehr zu den Perücken und zum Unternehmen gibt es hier.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.