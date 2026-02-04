Vorteilswelt
Perücken als Hilfe

Haare für das Selbstvertrauen und mehr Normalität

Burgenland
04.02.2026 08:00
Sascha Klee (li.) und Christoph Klee (re.) mit Claudia Altmann-Popischek – einer Kundin und ...
Sascha Klee (li.) und Christoph Klee (re.) mit Claudia Altmann-Popischek – einer Kundin und Krebsbloggerin („Claudias Cancer Challenge“). Auch sie ist mit ihrer Perücke glücklich.(Bild: Andreas Hofmarcher)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Am 4. Februar ist Weltkrebstag. Viele Patienten verlieren nach einer Chemo ihr Haare, was meist emotional herausfordernd ist. Die Firma Klee verhilft mit Perücken zu einem Stück Normalität.

Haare sind weit mehr als nur ein äußeres Merkmal – sie stehen für Identität, Weiblichkeit und Selbstbewusstsein. Gerade für Frauen ist der Haarverlust infolge einer Chemo- oder Strahlentherapie oft eine der emotional schwierigsten Begleiterscheinungen der Erkrankung. Jemand, der das seit vielen Jahren versteht, ist die Familie Klee.

Das Familienunternehmen wird heute von Christoph und Sascha Klee geführt und ist für die beiden ein echtes Herzensprojekt. Die Geschichte der Firma reicht bis in die 1960er-Jahre zurück, als bereits die Mutter im Friseurbereich tätig war und erste Berührungspunkte mit Perücken hatte.

Beide Mütter an Krebs erkrankt
Die persönlichen Erfahrungen gehen noch viel weiter und prägen das Unternehmen bis heute: Sowohl die Mutter von Christoph als auch die Mutter von Sascha hatten Krebs und waren selbst Perückenträgerinnen.

Das waren die Anfänge der Firma: Margarete Klee in den 1960er-Jahren.
Das waren die Anfänge der Firma: Margarete Klee in den 1960er-Jahren.(Bild: Klee Perücken)

Dementsprechend spürt man die Nähe zu diesem Thema bei jeder einzelnen Beratung. Denn hier steht der Mensch im Mittelpunkt. „Es geht nicht nur um Haarersatz, sondern um Verständnis, Zeit, Empathie und darum, Frauen in einer extrem herausfordernden Lebensphase Halt zu geben“, sind sich die beiden einig.

Nicht selten kommen Kundinnen mit großen Ängsten – vor allem, dass man erkennt, dass sie einen „Peppi“ tragen, wie Perücken im Volksmund oft genannt werden. „Wir sind dazu da, zu zeigen, wie modern und typgerecht Haarersatz heute ist.“

Ein Stück Normalität und Selbstvertrauen beginnt oft dort, wo man gar nicht damit rechnen würde: ...
Ein Stück Normalität und Selbstvertrauen beginnt oft dort, wo man gar nicht damit rechnen würde: Beim Blick in den Spiegel. Perücken können ein Stück weit dazu beitragen.(Bild: Klee Perücken)

„Umso schöner ist der Moment, wenn Frau strahlt und sich wieder schön fühlt. Dafür sind wir da“, erklären die Unternehmer. Klee Perücken betreibt seit vielen Jahren einen Standort in Eisenstadt. Seit Juni des Vorjahres gibt es aber auch einen Sitz in Wien. Mehr zu den Perücken und zum Unternehmen gibt es hier.

Burgenland
