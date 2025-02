Bewilligung für Perücke brauchte drei Anläufe

Ende Jänner konnte die Wienerin dann die mittlerweile dritte Verordnung inklusive des Befundes an die ÖGK mit der Bitte um dringende Genehmigung schicken. „Jetzt warte ich noch immer auf eine positive Antwort. Wie lange will man mich noch schikanieren“, wandte sie sich schließlich an die Ombudsfrau.