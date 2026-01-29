Zahl der Krebsdiagnosen bei Männern rückläufig

Im Vorfeld des Weltkrebstages am 4. Februar machen die Zuständigen des Vorarlberger Krebsregisters auf aktuelle Entwicklungen in der Krebsversorgung sowie verschiedene Forschungsprojekte aufmerksam.
Die aktuelle Auswertung des Krebsregisters für die Jahre 2023 bis 2024 zeigt, dass in Vorarlberg im Jahresdurchschnitt 2078 Personen erstmals an Krebs erkrankten – betroffen waren 945 Frauen und 1133 Männer. Während die Frauen am häufigsten an Brustkrebs (30,3 Prozent) erkrankten, wurden die Männer am häufigsten mit der Diagnose Prostatakrebs (30,7 Prozent) konfrontiert. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen bei beiden Geschlechtern Lungen- und Darmkrebs. Langfristig betrachtet, also über einen Beobachtungszeitraum von zehn Jahren, zeigt sich, dass die Zahl der Neuerkrankungen beim weiblichen Geschlecht relativ konstant ist. Die Mortalität ist um knapp drei Prozent pro Jahr gesunken.
Weniger Neuerkrankungen bei den Männern
Erfreulicher sind die Zahlen bei den Männern: Hier gibt es weniger Neuerkrankungen (-0,3 Prozent), auffallend rückläufig ist die Zahl bei den Prostatakarzinomen (-1,2 Prozent). Die Mortalität pro Jahr um knapp zwei Prozent gesunken. Das durchschnittliche Alter bei Diagnosestellung betrug 67 Jahre bei Frauen und 69 Jahre bei Männern. Gleichzeitig waren 15,4 Prozent der Frauen und 9,1 Prozent der Männer jünger als 50 Jahre – ein Hinweis darauf, dass Krebs auch Menschen im Erwerbsalter betrifft. „Die aktuellen Auswertungen zeigen einerseits die hohe Relevanz von Krebs für die Bevölkerung – bis zum Alter von 80 Jahren erkrankt jede und jeder Dritte an Krebs -, andererseits aber auch, dass sich Investitionen in Früherkennung und Versorgung auszahlen. Transparente Daten sind dabei ein entscheidender Schlüssel für nachhaltige Verbesserungen“, erklärt Patrick Clemens, Leiter des Vorarlberger Krebsregisters.
Daten, die den Menschen zugute kommen
Das Vorarlberger Krebsregister gibt es seit knapp 50 Jahren, angesiedelt ist es beim Arbeitskreis für Vorsorge- und Sozialmedizin (aks). Die gewonnenen Erkenntnisse aus den Daten dienen ebenso der Planung und Weiterentwicklung der Versorgung Betroffener. Ein zentraler Schwerpunkt liegt aktuell auf der wissenschaftlichen Auswertung des Mammographie-Screenings in Vorarlberg. Nutzen und Effekte der Früherkennung werden differenziert beurteilt und so die Brustkrebsvorsorge für Frauen laufend verbessert.
Neben der zahlenbasierten Arbeit stehen auch Forschungen im Bereich Public Health auf der Agenda. Hierzu zählt beispielsweise ein Projekt für die Krebsversorgung obdachloser Menschen sowie jenen, die sich in prekären Wohnsituationen befinden. Ziel ist, strukturelle Hindernisse wie fehlende Zugänge zu Vor- und Nachsorge, mangelnde Kontinuität in der Behandlung oder Schnittstellenprobleme zwischen Gesundheits- und Sozialsystem aufzuzeigen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.