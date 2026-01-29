Zahl der Krebsdiagnosen bei Männern rückläufig

Weniger Neuerkrankungen bei den Männern

Erfreulicher sind die Zahlen bei den Männern: Hier gibt es weniger Neuerkrankungen (-0,3 Prozent), auffallend rückläufig ist die Zahl bei den Prostatakarzinomen (-1,2 Prozent). Die Mortalität pro Jahr um knapp zwei Prozent gesunken. Das durchschnittliche Alter bei Diagnosestellung betrug 67 Jahre bei Frauen und 69 Jahre bei Männern. Gleichzeitig waren 15,4 Prozent der Frauen und 9,1 Prozent der Männer jünger als 50 Jahre – ein Hinweis darauf, dass Krebs auch Menschen im Erwerbsalter betrifft. „Die aktuellen Auswertungen zeigen einerseits die hohe Relevanz von Krebs für die Bevölkerung – bis zum Alter von 80 Jahren erkrankt jede und jeder Dritte an Krebs -, andererseits aber auch, dass sich Investitionen in Früherkennung und Versorgung auszahlen. Transparente Daten sind dabei ein entscheidender Schlüssel für nachhaltige Verbesserungen“, erklärt Patrick Clemens, Leiter des Vorarlberger Krebsregisters.