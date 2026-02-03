Vorteilswelt
Magisch, grandios

Manege frei für einen der besten Artisten der Welt

Burgenland
03.02.2026 10:59
Preisgekrönt: Stefan Dvorak in Action! Der junge Burgenländer zählt bereits zu den besten ...
Preisgekrönt: Stefan Dvorak in Action! Der junge Burgenländer zählt bereits zu den besten Rolla-Rolla-Artisten der Welt.(Bild: Lise Kokholm)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Hoch hinaus will Stefan Dvorak. Mit schwindelerregender Akrobatik, die nur er draufhat, versetzt der junge Burgenländer das Publikum und Zirkus-Vollprofis weltweit ins Staunen. Jetzt machte der preisgekrönte Artist einen Abstecher in die Politik, konkret zu Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.

Ihn bringt nichts so schnell aus dem Gleichgewicht. Während der Anblick seiner spektakulären Zirkuskünste bei den Zuschauern den Adrenalinspiegel nach oben klettern und die Knie zittern lässt, bleibt Stefan Dvorak auf einem Stapel wackeliger Rollen in luftiger Höhe innerlich ganz ruhig und setzt dem waghalsigen Gänsehaut-Act mit Jonglierkeulen geschickt noch eins drauf. Das Publikum ist baff.

Magischer Drahtseilakt
Voller Leidenschaft geht der 20-Jährige aus Baumgarten an die Grenzen des Möglichen. Elegant im Smoking und zu mitreißenden Hits von Tina Turner oder den Blues Brothers entsteht daraus ein magischer Drahtseilakt mit Charme und temporeicher Dynamik. Stefan Dvorak ist der erste „Hochstapler“, der nichts vorgaukelt, sondern bei dem alles atemberaubend echt ist. Aktuell ist der Burgenländer weltweit der einzige Artist, der auf zehn und elf Rollen übereinandergestapelt mit Bravour grazil die Balance hält.

Österreich-Premiere bei Festival von Fürst Rainier
Im Jänner hatte Stefan Dvorak seinen großen Auftritt beim berühmten Circus-Festival in Monte Carlo unter der Patronanz von Prinzessin Caroline, ins Leben gerufen 1974 dank Fürst Rainier III. Als erster österreichischer Akrobat, der an dieser Artisten-WM teilnehmen durfte, beeindruckte der 20-Jährige mit einzigartigen Leistungen. Das Publikum dankte ihm die imposanten Darbietungen mit Standing Ovations.

Stefan Dvorak mit Trophäe beim Landeshauptmann.
Stefan Dvorak mit Trophäe beim Landeshauptmann.(Bild: Büro LH Doskozil)

Die Fachjury prämierte seine Shows mit dem Silbernen Clown in der Kategorie Next Generation, den „Oscar“ der Zirkuswelt erhielt der Burgenländer aus den Händen der Fürstenfamilie. Darüber hinaus heimste er zwei Sonderpreise ein. „Zehn Jahre lang habe ich nur daran gearbeitet, um eine Einladung zu diesem renommierten Festival zu erhalten. Mein Traum wurde wahr, gekrönt von den Auszeichnungen“, freut sich Stefan Dvorak.

Doskozil zollt dem Artisten allerhöchsten Respekt
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil traf den Preisträger in Eisenstadt: „Stefan Dvorak ist etwas gelungen, was noch kein Artist aus Österreich bei dem Festival in Monte Carlo geschafft hat. Mit dem Silbernen Clown schreibt er Zirkusgeschichte und zeigt eindrucksvoll, was mit Disziplin, Mut und außergewöhnlichem Talent möglich ist.“ 

Burgenland
