Manege frei für einen der besten Artisten der Welt

Ihn bringt nichts so schnell aus dem Gleichgewicht. Während der Anblick seiner spektakulären Zirkuskünste bei den Zuschauern den Adrenalinspiegel nach oben klettern und die Knie zittern lässt, bleibt Stefan Dvorak auf einem Stapel wackeliger Rollen in luftiger Höhe innerlich ganz ruhig und setzt dem waghalsigen Gänsehaut-Act mit Jonglierkeulen geschickt noch eins drauf. Das Publikum ist baff.

Magischer Drahtseilakt

Voller Leidenschaft geht der 20-Jährige aus Baumgarten an die Grenzen des Möglichen. Elegant im Smoking und zu mitreißenden Hits von Tina Turner oder den Blues Brothers entsteht daraus ein magischer Drahtseilakt mit Charme und temporeicher Dynamik. Stefan Dvorak ist der erste „Hochstapler“, der nichts vorgaukelt, sondern bei dem alles atemberaubend echt ist. Aktuell ist der Burgenländer weltweit der einzige Artist, der auf zehn und elf Rollen übereinandergestapelt mit Bravour grazil die Balance hält.