Tanz als Freizeitvergnügen ist wieder gefragt

Freude daran, andere berühren zu dürfen

Bei den Jugendlichen seien Berührungsängste da, „obwohl sie sich in der Oberstufe schon freuen, dass sie dem anderen Geschlecht die Hand geben dürfen“. Hier fungiere ein Tanzkurs auch als Benimmkurs und Einführung in die Gesellschaft. Nguyen: „Im Trend sind Hip-Hop und K-Pop-Tanzkurse. Davon besetzen wir mit ,Werde ein Dancing-Star‘ auch Paarkurse.“ Reifere Tänzer bewegen sich auch in Oberwart zu „Lindi-Hop“, Tango Argentino oder Disco-Fox. „80 Prozent derer, die einen Anfängerkurs belegen, machen weiter mit dem Tanzen“, freut sich Nguyen.

Ein Jugend-Grundtanzkurs mit zehn Einheiten kostet zwischen 100 und 150 Euro – je nach Länge der Einheiten. Im Burgenland bieten auch „fliegende Tanzschulen“ (meist aus anderen Bundesländern) Kurse in Pfarrsälen oder Dorfwirtshäusern an.