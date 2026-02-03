Was wir von Hundertjährigen lernen können

Ein gutes Beispiel dafür ist Johann Heger aus Steinbrunn. Als er am 17. Februar 1923 in Böhmen geboren wurde, waren seine Eltern ohne Arbeit. Als sie hörten, dass in Österreich alles besser sei, packten sie ihn, ein paar Kleider, eine Tuchent und ein letztes Stück Brot in einen Rucksack und machten sich auf den Weg in die fremde Welt. Hier fanden die Flüchtlinge ein Auskommen, doch das Dasein war weiterhin von bitterer Armut geprägt. Ein Schmalzbrot und drei Würfelzucker mussten zur Stärkung für einen langen Tag genügen. Obwohl der kleine Johann in der Spelunke, in der die Familie hauste, zum Schlafen in die unterste Lade einer Kommode kriechen musste, war seine Kindheit reich, denn sie war nach dem Tod seines jüngeren Bruders von immensem Zusammenhalt geprägt.