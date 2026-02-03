Flammen schlugen aus dem Fenster im Obergeschoß

Löschwasser aus der Feldaist

Doch das war nicht der einzige Brand in dieser Nacht: Gegen 1 Uhr früh wurden die Feuerwehren Pregarten, Pregatsdorf und Selker-Neustadt in das abgelegene Feldaistal alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Hütte bereits in Vollbrand. Durch das rasche und koordinierte Eingreifen der Feuerwehren konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Flächen oder weitere Objekte wurde erfolgreich verhindert. Die Löschwasserversorgung erfolgte direkt aus der nahegelegenen Feldaist.