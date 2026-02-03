Vorteilswelt
Familienhaus brannte

Flammen schlugen aus dem Fenster im Obergeschoß

Oberösterreich
03.02.2026 08:08
Die Ursache für den Brand ist derzeit noch unklar.
(Bild: BFW Linz)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Schon wieder! Montagabend brach im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses in der Corneliusgasse in Linz aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus den Fenstern.

0 Kommentare

Die Bewohner des Hauses konnten sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig in Sicherheit bringen. Aufgrund der hohen Brandintensität griff das Feuer auf Teile des Dachstuhls sowie der Dachunterkonstruktion über, so die Linzer Berufsfeuerwehr. Der Brand wurde mit mehreren Löschleitungen sowohl im Innen- als auch im Außenangriff bekämpft.

Im Aisttal brannte eine Gartenhütte.
(Bild: FF Pregartsdorf)

Ausweitung verhindert
Durch das rasche Eingreifen konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes auf zusätzliche Gebäudeteile sowie den Dachbereich verhindert werden. Während der Nachtstunden wird durch die Berufsfeuerwehr eine Brandwache eingerichtet. Es standen sieben Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr mit insgesamt 25 Kräften im Einsatz. Während der Löscharbeiten betreute das Rote Kreuz die evakuierten Bewohner. Mehrere Streifen der Polizei waren ebenfalls vor Ort.

Drei Mühlviertler Feuerwehren waren im Einsatz.
(Bild: FF Pregartsdorf)

Löschwasser aus der Feldaist
Doch das war nicht der einzige Brand in dieser Nacht: Gegen 1 Uhr früh wurden die Feuerwehren Pregarten, Pregatsdorf und Selker-Neustadt in das abgelegene Feldaistal alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Hütte bereits in Vollbrand. Durch das rasche und koordinierte Eingreifen der Feuerwehren konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Flächen oder weitere Objekte wurde erfolgreich verhindert. Die Löschwasserversorgung erfolgte direkt aus der nahegelegenen Feldaist. 

