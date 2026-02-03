Flammen schlugen aus dem Fenster im Obergeschoß

Schon wieder! Montagabend brach im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses in der Corneliusgasse in Linz aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus den Fenstern.
Die Bewohner des Hauses konnten sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig in Sicherheit bringen. Aufgrund der hohen Brandintensität griff das Feuer auf Teile des Dachstuhls sowie der Dachunterkonstruktion über, so die Linzer Berufsfeuerwehr. Der Brand wurde mit mehreren Löschleitungen sowohl im Innen- als auch im Außenangriff bekämpft.
Ausweitung verhindert
Durch das rasche Eingreifen konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes auf zusätzliche Gebäudeteile sowie den Dachbereich verhindert werden. Während der Nachtstunden wird durch die Berufsfeuerwehr eine Brandwache eingerichtet. Es standen sieben Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr mit insgesamt 25 Kräften im Einsatz. Während der Löscharbeiten betreute das Rote Kreuz die evakuierten Bewohner. Mehrere Streifen der Polizei waren ebenfalls vor Ort.
Löschwasser aus der Feldaist
Doch das war nicht der einzige Brand in dieser Nacht: Gegen 1 Uhr früh wurden die Feuerwehren Pregarten, Pregatsdorf und Selker-Neustadt in das abgelegene Feldaistal alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Hütte bereits in Vollbrand. Durch das rasche und koordinierte Eingreifen der Feuerwehren konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Flächen oder weitere Objekte wurde erfolgreich verhindert. Die Löschwasserversorgung erfolgte direkt aus der nahegelegenen Feldaist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.