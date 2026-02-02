Elfriede Jelinek zerstört Präsident Donald Trump

Beide bringen sich buchstäblich mit Leib und Seele in die groteske Kasperlkomödie ein: Sie porträtieren sich selbst in den Gestalten zweier Vampirdamen, die antreten, die zum Untergang durch Krieg und Hitze verdammte Welt in letzter Minute zu retten. Um die Restchance zu wahren, muss vor allem der Schurkenpräsident mit seiner Zombie-Armee ausgeschaltet werden, ein verfressener Säugling, den man mit Grund in Washington vermuten darf. Aufseiten des Guten steht das weise Monster Gorgonzilla, das auf seiner Friedensinsel haust und den Unhold am Ende verschlingt. Die Welt geht trotzdem unter. Aber die Kunst bleibt: Die beiden schwimmen auf einem betörend verstimmten Klavier mit Schuberts sich immer rasender steigernder f-Moll-Fantasie in die Ewigkeit des Ozeans.