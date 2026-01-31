„kunstschmutzen“ oder des Sprachkörpers Beseelung

Schonungsloser Chronist

Ganz nahe kommt Hentzschel damit dem Avantgardisten, der das Lachen im Hals stecken bleiben lässt und bei aller Experimentierfreude doch eine konkrete Biografie geschrieben hat, die beim ke einen großen Lebensbogen an Eckpfeilern wie seiner Jugend im Krieg oder Lebensmensch Friederike Mayröcker festmacht und Jandl als präzisen Beobachter seiner Zeit ebenso gerecht wird wie als schonungslosen Chronisten des eigenen, stinkenden Verfalls, für den Hentzschel alle Wut, allen Ekel und allen Überdruss zu herzzerreißender Schauspielkunst bündelt.