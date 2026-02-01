Kein Grund zum Jubeln bei der Olympia-Generalprobe

Grund zum Jubeln gab es aus rot-weiß-roter Sicht bei der Olympia-Generalprobe nicht. Daniel Hemetsberger (+1,45) verpasste am Sonntag bei der Herren-Abfahrt in Crans Montana die Top Ten als 14. ebenso wie der knapp hinter ihm liegende Stefan Babinsky (15./+1,53). Dezente Ratlosigkeit machte sich breit.
Andreas Ploier (+2,12) fuhr auf den 30. Platz, Otmar Striedinger (35.), Manuel Traninger (39.), Lukas Feurstein (43.), Stefan Rieser (45.) und Vincent Wieser (52.) mussten die Heimreise ohne Punkte antreten. Teamleader Kriechmayr pausierte unterdessen wie auch Riesentorlauf-Weltmeister Raphael Haaser freiwillig, um sich beim Training in Österreich in Olympia-Topform zu bringen.
„Hätte passen müssen“
Etwas ratlos wirkte Hemetsberger, der sich wohl mehr erwartet hatte. „Ich bin es eigentlich so gefahren, wie ich es fahren wollte, prinzipiell hätte es passen müssen“, sagte der Oberösterreicher: „Ich habe einfach im vierten Sektor zu viel gekriegt, da habe ich vier Zehntel verloren. Woher weiß ich eigentlich nicht genau.“ Jeder Rutscher werde hier gnadenlos bestraft, meinte Hemetsberger.
Babinsky haderte vor allem mit der Linkskurve nach dem ersten Sprung. „Das habe ich komplett versäumt und bin dann die nächsten Tore nur hinterhergefahren“, erklärte der Steirer. Er befand aber: „Der Speed passt gut. Ich muss einfach dranbleiben und hart an mir arbeiten, dass ich es in der Abfahrt von ganz oben bis ins Ziel zusammenbaue.“
Jetzt geht‘s um Medaillen
Im nächsten Rennen geht es bereits um Gold, Silber und Bronze. Die Abfahrt der Männer in Bormio ist der erste Bewerb der Alpinen bei den Olympischen Spielen 2026, sie findet am kommenden Samstag statt. Das erste Training dafür bestreiten die Speed-Asse am Mittwoch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.