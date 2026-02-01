General Holzer bleibt Chef im Bundeskriminalamt

Bekannt wurde der gebürtige Salzburger unter anderem im Kampf gegen die Doping-Kriminalität als Chef der SOKO „Aderlass“ sowie durch Ermittlungen in der Causa Ibiza (SOKO „Tape“). Zuvor war er Leiter des Büros für Organisierte Kriminalität. Dementsprechend sollen künftig die Prioritäten auch im Bereich der organisierten Kriminalität mit Bezügen zum Balkan und osteuropäischen Raum gesetzt werden. „Das gesamte Team des Bundeskriminalamts wird mit mir den eingeschlagenen Kurs weiterhin konsequent, professionell und entschlossen fortsetzen – für ein sicheres Österreich“, betont der General.