Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weitere fünf Jahre

General Holzer bleibt Chef im Bundeskriminalamt

Innenpolitik
01.02.2026 06:00
Im Amt bestätigt: Innenminister Gerhard Karner (re.) hob Holzers „strategischen Weitblick“ ...
Im Amt bestätigt: Innenminister Gerhard Karner (re.) hob Holzers „strategischen Weitblick“ hervor.(Bild: BMI/Karl Schober)
Porträt von Kronen Zeitung
Von Kronen Zeitung

Andreas Holzer lenkt auch in den kommenden fünf Jahren die Geschicke des Bundeskriminalamtes. Die Herausforderungen für Österreichs obersten Kriminalbeamten werden jedenfalls nicht weniger ... 

0 Kommentare

Als er im Februar 2021 die Funktion übernahm, war die Welt noch eine andere. Die Pandemie beherrschte beinahe alles, auch die Ermittlungsfähigkeit der Polizei. Auf Covid-19 folgten weltweite und geopolitische Krisen, die bis heute anhalten. All das – gepaart mit einem massiven Schub der Digitalisierung – brachte neue Kriminalitätsformen hervor. Stichwort: Cybercrime. Insbesondere auf diesen Bereich soll im Bundeskriminalamt (BK) auch in den kommenden fünf Jahren der Fokus gelegt werden, kündigt Holzer an.

Zitat Icon

Andreas Holzer hat das Bundeskriminalamt in den letzten fünf Jahren nicht nur umsichtig, sondern auch mit strategischem Weitblick geführt.

Innenminister Gerhard Karner

Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Bekannt wurde der gebürtige Salzburger unter anderem im Kampf gegen die Doping-Kriminalität als Chef der SOKO „Aderlass“ sowie durch Ermittlungen in der Causa Ibiza (SOKO „Tape“). Zuvor war er Leiter des Büros für Organisierte Kriminalität. Dementsprechend sollen künftig die Prioritäten auch im Bereich der organisierten Kriminalität mit Bezügen zum Balkan und osteuropäischen Raum gesetzt werden. „Das gesamte Team des Bundeskriminalamts wird mit mir den eingeschlagenen Kurs weiterhin konsequent, professionell und entschlossen fortsetzen – für ein sicheres Österreich“, betont der General.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
239.879 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
228.865 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
116.710 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Mehr Innenpolitik
Nun doch zugesagt!
Babler kommt mit besonderem Gast zum Opernball
Mehr KI statt Latein
„Muss in jedes Fach, Kinder sind uns weit voraus“
„Krone“-Kommentar
Mit Ho-ruck-Politik gegen Kickls Masterplan
Weitere fünf Jahre
General Holzer bleibt Chef im Bundeskriminalamt
Chat über junge Frauen
Epstein-Files: Slowakischer Regierungsberater geht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf