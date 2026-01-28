Opernredoute: Wertvollstes Krönchen der Geschichte

Bereits zum 19. Mal liegt die Verantwortung für den Kopfschmuck der 56 Debütantinnen in seiner Hand, zum vierten Mal in Zusammenarbeit mit Modedesignerin Eva Poleschinski. „Wir haben uns auf der Opernredoute kennengelernt. Unser gemeinsames Ziel ist es, dass sich die Damen für eine Nacht wie eine Prinzessin fühlen.“ Für die Herren gibt es als Pendant Manschettenknöpfe. „Es soll ein Andenken für sie sein.“ Die „überwältigenden Reaktionen“ sind der Lohn.