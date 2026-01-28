Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Besuch bei Weikhard

Opernredoute: Wertvollstes Krönchen der Geschichte

Steiermark
28.01.2026 16:30
Klaus Weikhards Geschäft ist in der Ballsaison besonders gefragt – Goldgelb liegt im Trend und ...
Klaus Weikhards Geschäft ist in der Ballsaison besonders gefragt – Goldgelb liegt im Trend und findet sich auch auf den Krönchen für die Opernredoute wieder.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Juwelier Klaus Weikhard gewährte der „Krone“ Einblick in die Grazer Diadem-Werkstatt. Seit 19 Jahren stattet er die Debütantinnen der Grazer Opernredoute aus. Die diesjährigen Krönchen haben es ihm nicht nur wegen ihres Wertes angetan ...

0 Kommentare

Umgeben von funkelnden Krönchen steht Klaus Weikhard in seinem Geschäft am Grazer Hauptplatz. „Ich sage ja jedes Jahr, es sei die schönste Krone, aber heuer stimmt es wirklich.“ Und tatsächlich sticht sie aus den bisherigen Modellen hervor: erstmals mit vergoldeter Fassung, dazu pastellfarbene Steine – passend zum heurigen Motto „La dolce vita“.

Bereits zum 19. Mal liegt die Verantwortung für den Kopfschmuck der 56 Debütantinnen in seiner Hand, zum vierten Mal in Zusammenarbeit mit Modedesignerin Eva Poleschinski. „Wir haben uns auf der Opernredoute kennengelernt. Unser gemeinsames Ziel ist es, dass sich die Damen für eine Nacht wie eine Prinzessin fühlen.“ Für die Herren gibt es als Pendant Manschettenknöpfe. „Es soll ein Andenken für sie sein.“ Die „überwältigenden Reaktionen“ sind der Lohn.

Angelehnt an das Motto „La dolce vita“ strahlen die Krönchen heuer in zarten Pastellfarben mit ...
Angelehnt an das Motto „La dolce vita“ strahlen die Krönchen heuer in zarten Pastellfarben mit den Debütantinnen um die Wette.(Bild: Jürgen Fuchs)

Goldschmiedinnen im Einsatz
Die Krönchen werden Jahr für Jahr, angelehnt an das Motto, neu entworfen. Poleschinski liefert den „Bauplan“, dem die Weikhard-Goldschmiedinnen in der hauseigenen Werkstatt folgen. 173 Steine wurden heuer in jede vergoldete Edelstahlfassung eingesetzt. Weil diese halb offen ist, handelt es sich streng genommen um ein Diadem.

Hinter Glitzer und Glamour steckt die harte Arbeit von Sophie Piller und Jana Fleischer (v. l.).
Hinter Glitzer und Glamour steckt die harte Arbeit von Sophie Piller und Jana Fleischer (v. l.).(Bild: Jürgen Fuchs)

Am Ballabend selbst werden Sophie Piller und Jana Fleischer als Notfalls-Schmiedinnen in der Oper sein. „Es gab noch keine gröberen Zwischenfälle, aber es kann sich immer ein Steinchen lösen“, sagt Weikhard.

Lesen Sie auch:
Generalprobe für die Debütantinnen und Debütanten der Opernredoute am Samstag in Graz
Opernredoute Graz
Debütanten-Paare tanzen auf der Zielgeraden
24.01.2026

Und er verrät auch noch ein Geheimnis: Das diesjährige Krönchen ist das teuerste der Geschichte. Gab es 2005 „nur“ einen Stirnschmuck, ist das Diadem heuer 250 Euro wert. Debütantinnen dürfen es mit nach Hause nehmen, kaufen kann man es nicht. „Es sollen Einzelstücke bleiben.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Alex Pretti (li.) konfrontiert bei der Demo am Samstag einen Bundesgrenzbeamten. Kurz darauf ...
Es war keine Notwehr
Bericht zu Todesschüssen widerspricht US-Regierung
Vorgeworfen wird den Klimaschützerinnen und Klimaschützern von der Staatsanwaltschaft primär ...
Prozessauftakt
Dutzende Klimaaktivisten bald in Wien vor Gericht
Simone Lugner und Anwalt Florian Höllwarth. Der Angeklagte blieb seinem Prozess im Juni 2025 ...
Stoß über Rolltreppe
Nach Freispruch: Lugners Droher setzte neue Taten
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
237.672 mal gelesen
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
128.343 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
121.650 mal gelesen
Alexis Pinturault
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf