Debütanten-Paare tanzen auf der Zielgeraden

Notfalls-Goldschmiedinnen sind vor Ort

Heuer tanzen 56 Paare, davon eines aus zwei jungen Damen bestehend, die Altersspanne bewegt sich zwischen 15 und 28 Jahren. Jede Debütantin wurde am Samstag mit einem Diadem (und jeder Debütant mit Manschettenknöpfen) von Juwelier Weikhard ausgestattet. Erstmals ist die von Eva Poleschinski designte Tiara golden, die Kristalle sind pastellfarben. „Am Ball haben wir zwei Goldschmiedinnen für den Notfall, falls ein Stein rausfällt“, sagt Klaus Weikhard.