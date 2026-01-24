Vorteilswelt
Opernredoute Graz

Debütanten-Paare tanzen auf der Zielgeraden

Steiermark
24.01.2026 15:05
Generalprobe für die Debütantinnen und Debütanten der Opernredoute am Samstag in Graz
Generalprobe für die Debütantinnen und Debütanten der Opernredoute am Samstag in Graz(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Hannah Michaeler
Von Hannah Michaeler

Die Vorbereitungen für den schönsten Ball der Steiermark am 31. Jänner laufen auf Hochtouren: Bei der Polonaise-Generalprobe am Samstag in Graz wurden die Diademe übergeben. Die „Krone“ war mit dabei.

0 Kommentare

„Da ist ein Schuh?!“, ruft Choreograf Pierre Gider. Der damenlose glitzernde Pump liegt am Parkett im Landessportzentrum in Graz. Aber für Pannen wie diese sind Proben ja da, und eine Woche vor dem großen Auftritt bei der Grazer Opernredoute liegt die Aufregung schon in der Luft. „Beim Ball musst du den Schuh ankleben“, sagt Choreografin Lisa Weswaldi-Eichler.

Walzer, Hebefiguren, schnelle Schrittwechsel: Die diesjährige Polonaise im schönsten Ballsaal des Landes ist inspiriert von „La dolce vita“. „Italien ist so bunt, vom Meer bis zu den Bergen“, sagt die dritte Choreografin, Claudia Eichler. „Die Musik löst eine Euphorie und eine Kreativität aus, die Lieder reißen einfach mit“, sagt Gider.

Notfalls-Goldschmiedinnen sind vor Ort
Heuer tanzen 56 Paare, davon eines aus zwei jungen Damen bestehend, die Altersspanne bewegt sich zwischen 15 und 28 Jahren. Jede Debütantin wurde am Samstag mit einem Diadem (und jeder Debütant mit Manschettenknöpfen) von Juwelier Weikhard ausgestattet. Erstmals ist die von Eva Poleschinski designte Tiara golden, die Kristalle sind pastellfarben. „Am Ball haben wir zwei Goldschmiedinnen für den Notfall, falls ein Stein rausfällt“, sagt Klaus Weikhard.

Clara Wehringer und Jakob Breinl treten mit 55 anderen Paaren auf.
Clara Wehringer und Jakob Breinl treten mit 55 anderen Paaren auf.(Bild: Christian Jauschowetz)
Choreografen Claudia Eichler, Pierre Gider, Lisa Weswaldi-Eichler.
Choreografen Claudia Eichler, Pierre Gider, Lisa Weswaldi-Eichler.(Bild: Christian Jauschowetz)
Klaus Weikhard, Eva Poleschinski, Organisatoren Maria Ohrenstein und Bernd Pürcher
Klaus Weikhard, Eva Poleschinski, Organisatoren Maria Ohrenstein und Bernd Pürcher(Bild: Christian Jauschowetz)

„Mir gefällt das Diadem richtig gut“, freut sich Debütantin Clara Wehringer (20), die mit ihrem Partner Jakob Breinl (20) tanzt. „Die Proben sind sehr intensiv, ein Teil ist sehr schnell. Und es gibt viele Hebefiguren – das Tanzen ist richtig anstrengend.“ Jetzt fehlt nur noch der Feinschliff – und ein bisschen Glück, damit am Samstag keine Schuhe oder Kristalle verloren gehen.

