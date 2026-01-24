Debütanten-Paare tanzen auf der Zielgeraden

Die Vorbereitungen für den schönsten Ball der Steiermark am 31. Jänner laufen auf Hochtouren: Bei der Polonaise-Generalprobe am Samstag in Graz wurden die Diademe übergeben. Die „Krone“ war mit dabei.
„Da ist ein Schuh?!“, ruft Choreograf Pierre Gider. Der damenlose glitzernde Pump liegt am Parkett im Landessportzentrum in Graz. Aber für Pannen wie diese sind Proben ja da, und eine Woche vor dem großen Auftritt bei der Grazer Opernredoute liegt die Aufregung schon in der Luft. „Beim Ball musst du den Schuh ankleben“, sagt Choreografin Lisa Weswaldi-Eichler.
Walzer, Hebefiguren, schnelle Schrittwechsel: Die diesjährige Polonaise im schönsten Ballsaal des Landes ist inspiriert von „La dolce vita“. „Italien ist so bunt, vom Meer bis zu den Bergen“, sagt die dritte Choreografin, Claudia Eichler. „Die Musik löst eine Euphorie und eine Kreativität aus, die Lieder reißen einfach mit“, sagt Gider.
Notfalls-Goldschmiedinnen sind vor Ort
Heuer tanzen 56 Paare, davon eines aus zwei jungen Damen bestehend, die Altersspanne bewegt sich zwischen 15 und 28 Jahren. Jede Debütantin wurde am Samstag mit einem Diadem (und jeder Debütant mit Manschettenknöpfen) von Juwelier Weikhard ausgestattet. Erstmals ist die von Eva Poleschinski designte Tiara golden, die Kristalle sind pastellfarben. „Am Ball haben wir zwei Goldschmiedinnen für den Notfall, falls ein Stein rausfällt“, sagt Klaus Weikhard.
„Mir gefällt das Diadem richtig gut“, freut sich Debütantin Clara Wehringer (20), die mit ihrem Partner Jakob Breinl (20) tanzt. „Die Proben sind sehr intensiv, ein Teil ist sehr schnell. Und es gibt viele Hebefiguren – das Tanzen ist richtig anstrengend.“ Jetzt fehlt nur noch der Feinschliff – und ein bisschen Glück, damit am Samstag keine Schuhe oder Kristalle verloren gehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.