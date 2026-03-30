Gisin: „Ich hätte querschnittsgelähmt sein können“

Schwere Reha-Phase

Vor allem die Vielzahl an Verletzungen stellt Gisin im Alltag vor große Herausforderungen. Auch mental sei die Situation nicht einfach. „Mit dieser Vorstellung habe ich sehr gekämpft“, sagte sie mit Blick auf die mögliche Querschnittslähmung. Ihre Motivation schwanke stark: „An manchen Tagen ist sie riesig, an anderen bin ich eher frustriert.“