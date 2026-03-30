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Gisin: „Ich hätte querschnittsgelähmt sein können“

Ski Alpin
30.03.2026 09:48
Michelle Gisin
Michelle Gisin(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Michelle Gisin spricht erstmals offen über ihren schweren Sturz in St. Moritz und die dramatischen Folgen. Die Schweizer Ski-Olympiasiegerin entging laut eigenen Aussagen nur knapp einer Querschnittslähmung.

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Beim Abfahrtstraining am 11. Dezember 2025 hatte sich die 32-Jährige schwer verletzt. In einem Interview mit dem Schweizer Rundfunk (SRF) gab sie nun Einblicke in ihre körperliche und mentale Situation. „Die Ärzte hatten mir erklärt, dass es wahnsinnig knapp war. Ich hätte querschnittsgelähmt sein können“, schilderte Gisin.

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Bei dem Sturz erlitt sie unter anderem eine instabile Halswirbelfraktur, Verletzungen an der rechten Hand sowie einen Kreuz- und Innenbandriss. „Der Wirbelfortsatz ist zertrümmert“, erklärte sie. Die Röntgenbilder seien für sie „unheimlich“ gewesen.

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Rückkehr ungewiss
Trotz Fortschritten in der Rehabilitation ist ihre sportliche Zukunft offen. Ein Karriereende schließt Gisin nicht aus. „Ich will zumindest wieder einen Riesenslalom fahren im einfachen Gelände, das ist schon eine Riesenleistung. Erst dann weiß ich, ob ich noch mal will“, sagte sie.

Die Entscheidung wolle sie aber nicht im Reha-Raum treffen: „Ob ich nochmals will, möchte ich auf den Ski beantworten können, nicht auf der Liege beim Physiotherapeuten.“

Schwere Reha-Phase
Vor allem die Vielzahl an Verletzungen stellt Gisin im Alltag vor große Herausforderungen. Auch mental sei die Situation nicht einfach. „Mit dieser Vorstellung habe ich sehr gekämpft“, sagte sie mit Blick auf die mögliche Querschnittslähmung. Ihre Motivation schwanke stark: „An manchen Tagen ist sie riesig, an anderen bin ich eher frustriert.“

Privates Highlight im Sommer
Neben der sportlichen Unsicherheit gibt es aber auch einen Lichtblick. Im Juni 2026 wird Gisin ihren Verlobten Luca De Aliprandini heiraten. „Ich glaube, das wird wunderschön“, blickte die Schweizerin voraus.

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