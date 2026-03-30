Avita-Therme wieder zurück in der Erfolgsspur

Das Geschäft floriert wieder in der Avita-Therme in Bad Tatzmannsdorf, was nicht einfach war. Nach einem schwierigen Dezember im Vorjahr, der von der Schließung wegen eines Verdachts auf Legionellenbefall gekennzeichnet war, zeigt die Entwicklung nach oben. Geschäftsführer Peter Prisching freut sich: „Es ist heuer ein sehr guter März, ähnlich wie im vorigen Jahr – ich bin zufrieden. Wir schauen jetzt nach vorne.“ Die beiden vergangenen Wochenenden war man bereits voll.