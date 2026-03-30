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Wellness im Trend

Avita-Therme wieder zurück in der Erfolgsspur

Burgenland
30.03.2026 09:00
Gäste schätzen den Komfort in der Therme nicht nur bei sommerlichem Wetter.
Gäste schätzen den Komfort in der Therme nicht nur bei sommerlichem Wetter.(Bild: Avita Resort)
Porträt von Bettina Mader
Von Bettina Mader

Gute Planung bei Energie und neue Zielgruppen stimmen den Geschäftsführer optimistisch. Ostern wird kurzfristig gebucht.

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Das Geschäft floriert wieder in der Avita-Therme in Bad Tatzmannsdorf, was nicht einfach war. Nach einem schwierigen Dezember im Vorjahr, der von der Schließung wegen eines Verdachts auf Legionellenbefall gekennzeichnet war, zeigt die Entwicklung nach oben. Geschäftsführer Peter Prisching freut sich: „Es ist heuer ein sehr guter März, ähnlich wie im vorigen Jahr – ich bin zufrieden. Wir schauen jetzt nach vorne.“ Die beiden vergangenen Wochenenden war man bereits voll.  

Gäste entscheiden später
In dieser Woche und zu Ostern gibt es noch Kapazitäten, aber vermutlich nur deshalb, weil die Gäste einfach sehr spät buchen, wie das schon bisher fast überall bei Ferien und Feiertagen so üblich ist. Die Auslastung im ersten Quartal des Jahres 2026 beträgt bis zu 75 Prozent – ein guter Wert nach dem schwierigen Dezember 2025.

Geschäfts- führer Peter Prisching freut sich über die gute Auslastung und bleibt optimistisch.
Geschäfts- führer Peter Prisching freut sich über die gute Auslastung und bleibt optimistisch.(Bild: Avita Resort)

Gas und Strom schon im Vorhinein eingekauft
Die aktuellen Entwicklungen um die Energiepreise machen Prisching auch noch nicht nervös: „Wir haben Gas und Strom schon für heuer und 2027 eingekauft. Dadurch spüren wir die Auswirkungen in dem Bereich noch nicht so dramatisch.“ Was er aber anführt, sind die gestiegenen Netzgebühren, die seit 2022 zu einem Anstieg bei den Energiekosten um 80 Prozent führten, obwohl die Energiepreise selbst voriges Jahr sanken. 

Zitat Icon

„Wir werden erst sehen, wie sich die Preissteigerungen auf unsere Lieferanten und natürlich auch die Kunden auswirken werden.“

Geschäftsführer Peter Prisching

Bezüglich der hohen Inflation war man heuer bereits vorsichtig optimistisch, aber, so Prisching: „Wir hätten uns ein ruhigeres Fahrwasser gewünscht als die derzeitige Situation. Wir werden erst sehen, wie sich die Preissteigerungen auf unsere Lieferanten und natürlich auch die Kunden auswirken werden.“ Angesichts der weltpolitischen neuen Ereignisse sei es schwierig, derzeit etwas vorherzusagen. Für den Sommer 2026 wird die Therme neben den typischen Sonnenthermen-Urlaubern neue Gruppen ansprechen.

Entspannungsbecken und Deluxe-Deck für Wellness-Fans.
Entspannungsbecken und Deluxe-Deck für Wellness-Fans.(Bild: Avita Resort)

Sicherer Badespaß unabhängig vom Wetter
 Zum Radfahren, das schon bisher ein Thema war, kommt nun das „sanfte Wandern“. Prisching: „Bad Tatzmannsdorf wurde Wanderdorf und da bieten wir nun geführte Wandertouren an.“ Der Große Vorteil für Thermen, so Prisching, sei, dass die Gäste wüssten, „es ist hier nicht nur bei 35 Grad und Sonnenschein schön, sondern wir haben immer Badegarantie!“ 

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