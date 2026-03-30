Polizistenmörder bei Einsatz in Australien getötet

Nun haben ihn Spezialeinheiten auf einem abgelegenen Grundstück in einer containerähnlichen Struktur im Bundesstaat Victoria aufgespürt. Die Polizei teilte mit, dass es zu einer etwa dreistündigen Konfrontation kam, bevor der 56-Jährige von Beamten erschossen wurde. Freemans Ehefrau Amalia, die drei Kinder mit ihm hat, hatte ihn zuvor noch öffentlich aufgefordert, sich zu stellen.