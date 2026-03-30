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Monate auf der Flucht

Polizistenmörder bei Einsatz in Australien getötet

Ausland
30.03.2026 09:45
Auf diesem Grundstück hat die australische Polizei den mutmaßlichen Mörder Dezi Freeman ...
Auf diesem Grundstück hat die australische Polizei den mutmaßlichen Mörder Dezi Freeman aufgespürt.(Bild: EPA/JODIE MCMASTER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Australien ist ein mutmaßlicher Polizistenmörder getötet worden. Der 56-Jährige hatte monatelang eine ganze Region in Angst versetzt. Er hatte vor sieben Monaten auf seinem Grundstück das Feuer auf Polizeibeamte eröffnet und zwei von ihnen getötet. Anschließend flüchtete er bewaffnet.

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Eine beispiellose Großfahndung folgte. Über Monate hinweg durchkämmten Hunderte Einsatzkräfte das schwer zugängliche Gebiet, unterstützt von Hubschraubern, Drohnen und Hundestaffeln. Die Behörden warnten wiederholt, der Gesuchte sei „gemeingefährlich“. Dezi Freeman wurde der sogenannten „Sovereign Citizens“-Szene zugerechnet, einer ideologischen Strömung, die mit den deutschen Reichsbürgerinnen und Reichsbürgern vergleichbar ist. In Berichten und Gerichtsdokumenten wurde er als „vorbestrafter Waffennarr“ beschrieben, der gegen jede staatliche Autorität aufbegehrte. 

Nun haben ihn Spezialeinheiten auf einem abgelegenen Grundstück in einer containerähnlichen Struktur im Bundesstaat Victoria aufgespürt. Die Polizei teilte mit, dass es zu einer etwa dreistündigen Konfrontation kam, bevor der 56-Jährige von Beamten erschossen wurde. Freemans Ehefrau Amalia, die drei Kinder mit ihm hat, hatte ihn zuvor noch öffentlich aufgefordert, sich zu stellen.

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Freeman soll im August zwei Polizisten auf seinem Grundstück ermordet und einen weiteren schwer verletzt haben. Anschließend entkam er spektakulär in dicht bewaldetes Gelände. Die Ermittlungen dauern noch an. Die Polizei prüft etwa, ob Freeman während seiner Flucht Unterstützung hatte.

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