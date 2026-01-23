Land finanziert Altersheime künftig stärker mit

Die Gemeinden wollen schon lange, dass das Land bei der Finanzierung von Pflegeheimen im Bundesland Salzburg besser unterstützt. Nun ist es zu einer neuen Regelung gekommen. Was der Gemeindepräsident davon hält.
Das Land Salzburg wird die öffentliche Finanzierung von Seniorenheimen aufstocken. Laut einer Aussendung hat das Land die Wirtschaftlichkeit von 15 der insgesamt 74 Heime analysieren lassen. Auf Basis dessen werden Land und Kommunen 11 Millionen Euro zusätzlich bereitstellen.
Der Basistarif wird ab Juli 2026 um 8 Euro pro Person und Tag erhöht. Darauf habe man sich mit Städtetag und Gemeindebund geeinigt, teilte Landesrat Wolfgang Fürweger (FPÖ) mit.
Gemeindepräsident Manfred Sampl zeigt sich im Gespräch mit der „Krone“ erfreut über die Einigung: „Das war eine Forderung, die wir schon lange hatten.“ Obwohl die Gemeinden ursprünglich 15 Euro mehr wollten, ist er auch mit 8 Euro zufrieden.
Seit Jahren fordern die Gemeinden von der Landesregierung mehr finanzielle Unterstützung für öffentliche Seniorenheime. Das Land zahlt zwar pro Pflegefall einen Tagessatz an die Gemeinden, allerdings wurde dieser seit langer Zeit nicht mehr angepasst.
