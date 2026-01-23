Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einigung mit Kommunen

Land finanziert Altersheime künftig stärker mit

Salzburg
23.01.2026 16:30
Immer mehr Menschen benötigen im Alter Pflege.
Immer mehr Menschen benötigen im Alter Pflege.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Gemeinden wollen schon lange, dass das Land bei der Finanzierung von Pflegeheimen im Bundesland Salzburg besser unterstützt. Nun ist es zu einer neuen Regelung gekommen. Was der Gemeindepräsident davon hält. 

0 Kommentare

Das Land Salzburg wird die öffentliche Finanzierung von Seniorenheimen aufstocken. Laut einer Aussendung hat das Land die Wirtschaftlichkeit von 15 der insgesamt 74 Heime analysieren lassen. Auf Basis dessen werden Land und Kommunen 11 Millionen Euro zusätzlich bereitstellen.

Der Basistarif wird ab Juli 2026 um 8 Euro pro Person und Tag erhöht. Darauf habe man sich mit Städtetag und Gemeindebund geeinigt, teilte Landesrat Wolfgang Fürweger (FPÖ) mit. 

Lesen Sie auch:
Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler.
„Großes Anliegen“
Landeshauptfrau Edtstadler will günstigeren Strom
23.01.2026
Leih-Firma für Gastro
„Die Fliegenden Köche“ rutschten in die Pleite
23.01.2026

Gemeindepräsident Manfred Sampl zeigt sich im Gespräch mit der „Krone“ erfreut über die Einigung: „Das war eine Forderung, die wir schon lange hatten.“ Obwohl die Gemeinden ursprünglich 15 Euro mehr wollten, ist er auch mit 8 Euro zufrieden.

Seit Jahren fordern die Gemeinden von der Landesregierung mehr finanzielle Unterstützung für öffentliche Seniorenheime. Das Land zahlt zwar pro Pflegefall einen Tagessatz an die Gemeinden, allerdings wurde dieser seit langer Zeit nicht mehr angepasst.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Top-3

Gelesen

Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
127.564 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Tirol
Leiche von Skifahrer im Wald: War wohl kein Unfall
118.073 mal gelesen
Nach dem Auffinden der Leiche im Zillertal wurde diese an der Innsbrucker Gerichtsmedizin ...
Oberösterreich
Trotz Platzsperre kommen immer mehr Durchreisende
112.796 mal gelesen
Seit vergangener Woche machen wieder mehrere durchreisende Familien in Pichling Station.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf