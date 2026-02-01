Vorteilswelt
beim Opernball

Philipp Hochmair vor großem Liebes-Auftritt

Adabei Österreich
01.02.2026 05:00
Dem Mann passt einfach alles: „Jedermann“-Star Philipp Hochmair beim Ball der Bälle im Paarlauf ...
Dem Mann passt einfach alles: „Jedermann“-Star Philipp Hochmair beim Ball der Bälle im Paarlauf dabei.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Unser „Jedermann“ Philipp Hochmair hält sich stets recht bedeckt, doch bei unserem Staatsball am 12. Februar könnte sich das ändern. Es wird gemunkelt, er könnte in weiblicher Begleitung beim Balzen und Walzen auftauchen . . . 

Zuletzt trumpfte unser Salzburg-Lokalmatador Philipp Hochmair beim Deutschen Filmball in München auf. Von dort, zuerst im Smoking, zuletzt gar ohne Hemd, eilt er nun nach Wien, schlüpft er am 12. Februar in den Frack und wird mit den Gästen des Opernballs in das erste Haus am Ring hinein defilieren.

Und genau dort könnte er für einen echten Aha-Moment, nicht nur bei seinen weiblichen Fans, sorgen. Denn wie Freunde des Stars der Salzburger Festspiele berichten, soll der 52-jährige Top-Mime nicht alleine beim Balzen und Walzen in der Staatsoper sein.

kleiner Hinweis: dunkelhaarige Schönheit
Dem Vernehmen nach wird ihn jene Frau begleiten, die das Herz des gebürtigen Wieners errungen hat. In der Mozartstadt ist sie freilich keine Unbekannte, und hinter vorgehaltener Hand wurde schon länger darüber getuschelt, dass die dunkelhaarige Schönheit einen fixen Platz in seinem Herzen hat.

Dass sie eine tolle Figur auf dem roten Teppich abgeben werden, ist klar. Und nicht nur deswegen, weil der Mann Schauspieler ist.

