Philipp Hochmair vor großem Liebes-Auftritt

Zuletzt trumpfte unser Salzburg-Lokalmatador Philipp Hochmair beim Deutschen Filmball in München auf. Von dort, zuerst im Smoking, zuletzt gar ohne Hemd, eilt er nun nach Wien, schlüpft er am 12. Februar in den Frack und wird mit den Gästen des Opernballs in das erste Haus am Ring hinein defilieren.