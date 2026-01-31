Bei Handelspakten nicht locker lassen

Doch locker lassen ist keine Option, Beharrlichkeit lohnt sich. Das zeigt der gerade abgeschlossene Handelsvertrag mit Indien. Dieser war schon in Verhandlung, dann folgten neun Jahre Stillstand. Doch nicht zuletzt Trump hat den beiden Wirtschaftsräumen Beine gemacht. Dass die USA nun 50 % Zoll auf indische Güter einheben, ließ die stolzen Asiaten umdenken und hat Europa attraktiv gemacht. Indien hat voriges Jahr Japan überholt und ist bereits die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt auf dem Sprung zu Platz drei. Das bevölkerungsreichste Land der Erde ist bereits neuntwichtigster Handelspartner der EU. Österreich hat 2024 um gut 1,3 Milliarden Euro Maschinen und andere hochwertige Güter dorthin verkauft, 160 heimische Firmen haben Niederlassungen.