Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Russische Bedrohung?

Weniger als 200 US-Soldaten derzeit auf Grönland

Außenpolitik
21.01.2026 11:51
Die US-Militärbasis Pituffik Space auf Grönland
Die US-Militärbasis Pituffik Space auf Grönland(Bild: AP/Thomas Traasdahl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Derzeit sind weniger als 200 US-Streitkräfte auf der Arktis-Insel Grönland. Das sagte Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz am Montag. Demnach sei die Bedrohungsanalyse der Vereinigten Staaten wohl nicht so „dramatisch, wie sie im Augenblick vorgetragen wird“.

0 Kommentare

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor behauptet, dass es russische und chinesische Bedrohung gebe. Vor Russland würde auch die NATO Dänemark seit zwei Jahrzehnten warnen. „Leider war Dänemark bisher nicht in der Lage, etwas dagegen zu unternehmen“, sagte Trump. Dänemark gehört wie die USA zu den Gründungsmitgliedern der NATO, damit ist auch die zugehörige Insel Grönland NATO-Gebiet. Militärisch zuständig ist der Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa (SACEUR), immer ein US-General. Dessen Verantwortungsgebiet reicht vom Mittelmeer bis zum Nordpol.

1951 haben die Vereinigten Staaten und Dänemark ein Verteidigungsabkommen über Grönland geschlossen. Die halbautonome Regierung der Insel erhielt 2004 ein Mitspracherecht. Dieses Abkommen erlaubte den USA, Militärbasen zu errichten und die Verteidigung als NATO-Aufgabe zu übernehmen. Laut Merz sind aktuell weniger als 200 US-Streitkräfte auf Grönland. Sie sind vor allem in der Pituffik Space Base, der früheren Luftwaffenbasis Thule. Diese ist für Raketenabwehr und Radarüberwachung zuständig. Es sei die nördlichste US-Militäreinrichtung – neun Jahre im Monat von Eis eingeschlossen, habe aber eine rund ums Jahr offene Landebahn, sagt das US-Militär selbst über die Einrichtung.

Diese Militärstützpunkte gibt es in der Arktis:

Die Karte zeigt Militärstützpunkte in der Arktis, verteilt auf die USA, Russland und andere Länder. Ein US-Stützpunkt ist in Pituffik auf Grönland markiert. Quelle: Simons Foundation Canada.

Seegebiete besser absichern
Kürzlich haben die NATO-Länder Deutschland, Großbritannien, Norwegen, Schweden, Finnland, Frankreich, Dänemark und die Niederlande Streitkräfte nach Grönland entsandt. Doch obwohl dieser Schritt häufig als politisches Signal gegen Trump verstanden wird, dient er vor allem der Vorbereitung einer militärischen Übung. Die Männer und Frauen der Bundeswehr hätten nun die Bedingungen dafür geprüft, sagte Merz. Genannt werden Hafenanlagen, logistische Möglichkeiten, die Treibstoffversorgung und praktische Fragen wie die Enteisung von Luftfahrzeugen.

Lesen Sie auch:
Nein, dieses Foto ist nicht echt, sondern adaptiert – die eingefärbte Landkarte war beim ...
Plötzlich Teil der USA
Trump provoziert EU-Staaten mit Grönland-Montage
20.01.2026
Eiskaltes Geschäft
Milliardär steckt hinter Trumps Grönland-Wahn
20.01.2026
Soldaten plötzlich weg
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
18.01.2026

Ziel sei es, die Seegebiete zwischen Grönland, Island und Großbritannien besser abzusichern und ein Lagebild zu haben, teilte das deutsche Verteidigungsministerium mit. Eine für die NATO wie auch Russland und China strategisch wichtige Meerenge im Nordatlantik ist das sogenannte GIUK Gap, begrenzt durch Grönland, Island und Großbritannien. Im Blick ist auch das als Bear Gap bezeichnete und strategisch wichtige Gewässer zwischen Nordkap, Bäreninsel und Spitzbergen.

Die dänischen Streitkräfte sollen unter anderem kritische Infrastrukturen bewachen und unter den extremen Bedingungen in der Arktis trainieren. Die dänische Regierung hat die NATO bereits um eine dauerhafte Präsenz auf der Insel gebeten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
143.791 mal gelesen
Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
123.638 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
112.967 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Außenpolitik
Mega-Explosion
Kiew: Putins Rakete traf russisches Wohnhaus
Zweiklassenmedizin
13-mal länger auf Arzt warten – außer man zahlt
Russische Bedrohung?
Weniger als 200 US-Soldaten derzeit auf Grönland
„Mehrere Tausend Euro“
Hohe Strafen bei Ablehnung von Integration geplant
Putin ist interessiert
Trumps „Friedensrat“: Netanyahu nahm Einladung an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf