Weniger als 200 US-Soldaten derzeit auf Grönland

1951 haben die Vereinigten Staaten und Dänemark ein Verteidigungsabkommen über Grönland geschlossen. Die halbautonome Regierung der Insel erhielt 2004 ein Mitspracherecht. Dieses Abkommen erlaubte den USA, Militärbasen zu errichten und die Verteidigung als NATO-Aufgabe zu übernehmen. Laut Merz sind aktuell weniger als 200 US-Streitkräfte auf Grönland. Sie sind vor allem in der Pituffik Space Base, der früheren Luftwaffenbasis Thule. Diese ist für Raketenabwehr und Radarüberwachung zuständig. Es sei die nördlichste US-Militäreinrichtung – neun Jahre im Monat von Eis eingeschlossen, habe aber eine rund ums Jahr offene Landebahn, sagt das US-Militär selbst über die Einrichtung.



Diese Militärstützpunkte gibt es in der Arktis: