Deshalb brauchten Öffi-Nutzer zuletzt viel Geduld

„Kurzfristige Ausfälle, Verspätungen, Rettungs- und Polizeieinsätze sind in dieser Größenordnung leider nicht zu 100 Prozent vermeidbar“, heißt es weiter. Man verstehe die Verärgerung und bedauere den „damit verbundenen Zeitaufwand“. Dass die Pannen zunehmen würden, verneinte man aber. Die Störungen seien im Regelmaß. Betroffene sehen das anders.