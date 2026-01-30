Vorteilswelt
Störungen und Unfälle

Deshalb brauchten Öffi-Nutzer zuletzt viel Geduld

Wien
30.01.2026 11:00
„Es kommt zu einem Aufenthalt“ so die gängige Durchsage bei Störungen.
„Es kommt zu einem Aufenthalt" so die gängige Durchsage bei Störungen.
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

Wer zuletzt mit den Wiener Linien unterwegs war, brauchte starke Nerven. Es scheint, als wären Störungen in den vergangenen Tagen mehr geworden. Die „Krone“ fragte nach.

Nicht selten bildeten sich in den vergangenen Tagen in U-Bahn- und an Bimstationen Menschenansammlungen. Zu Stoßzeiten mag das nicht ungewöhnlich sein. Diese Woche waren die Verzögerungen aber oft von Durchsagen wie „Es kommt zu Wartezeiten. Wir bitten um Geduld“ begleitet.

Ruft man die Störungsmeldungen der Wiener Linien auf, findet man dort mehrere Betriebsstörungen, Gleisschäden, Signalstörungen oder aber auch schadhafte Fahrzeug als Gründe.

Am Montag war der Betrieb der U1 etwa zwischen den Stationen Stephansplatz und Vorgartenstraße über mehr als eine Stunde eingestellt. Auch hier sorgte ein defektes Fahrzeug für Probleme.

Viele Rettungseinsätze in letzter Zeit
Verkehrsunfälle, Falschparker sowie Polizei- und Rettungseinsätze hatten ebenfalls Verzögerungen nach sich gezogen. Letztere hatten sich vor allem in den vergangenen Tagen vermehrt, weshalb Fahrgäste besonders starke Nerven brauchten, wie die Wiener Linien auf Nachfrage mitteilten

„Kurzfristige Ausfälle, Verspätungen, Rettungs- und Polizeieinsätze sind in dieser Größenordnung leider nicht zu 100 Prozent vermeidbar“, heißt es weiter. Man verstehe die Verärgerung und bedauere den „damit verbundenen Zeitaufwand“. Dass die Pannen zunehmen würden, verneinte man aber. Die Störungen seien im Regelmaß. Betroffene sehen das anders.

Öffi-Jahresticket wurde teurer 
Die Wiener Linien und die Stadtregierung hatten heuer vor allem mit der Erhöhung der Ticketpreise aufgeregt. Seit Anfang des Jahres zahlen Fahrgäste für das Öffi-Jahresticket 467 Euro.

Die 12A-Haltestelle Mariahilfer Straße, Geibelgasse heißt künftig nur Geibelgasse.
Skurrile Erklärung
Wiener Linien benennen fast 40 Öffi-Stationen um
28.01.2026

Auch Einzelfahrkarten wurden teurer, die nun statt 2,40 Euro 3,20 Euro kosten. Den Einzelfahrschein für Senioren gibt es nicht mehr, dafür aber eine ermäßigte Jahreskarte für alle unter 26 Jahren und Menschen mit Behinderungen.

Wien
