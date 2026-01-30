Wohnungskrise verschärft sich

Im vergangenen Jahr hat die Politik die Mietenbremse gezogen, so sollte sich die Situation am Wohnungsmarkt entspannen.
Leider wird das Gegenteil eintreten. Ich prophezeie eine Verschärfung der Lage, da tickt eine Zeitbombe. Junge Familien sollen sich eine Wohnung leisten können? Wie bitte soll das gehen? Die Baukosten steigen weiter, Baugründe sind rar, die Finanzierung schwierig (für Bauträger ebenso wie für Käufer), für jede frei werdende Wohnung gibt es etliche Bewerber, aber das ist noch lange nicht alles: Die Wohnungsfertigstellung ist schon im dritten Quartal 2025 dramatisch (um mehr als ein Drittel) eingebrochen.
Wer im „geschützten Bereich“ vor allem in Wien wohnt, hat Glück gehabt. Wer neu einsteigen will, muss sich auf einiges gefasst machen.
Wieso das alles so schwierig ist? Weil auch die Politik Fehler gemacht hat: In guten Jahren wurde die Zweckbindung für die Wohnbauförderung aufgehoben, riesige Beträge sind im Defizit-Schlund verschwunden. In Wien hat man das jetzt korrigiert, aber bis es wirkt, dauert es.
Im gewerblichen Bereich gibt es weiterhin eine Pleitewelle, die Banken haben strenge Vorgaben bei der Finanzierung.
Wohnbauexperten raten den Entscheidungsträgern: Es sollten Baugründe mit entsprechender Widmung gespeichert und dann bebaut werden. Bis dorthin, sorry, müssen sich alle auf eine kritische Situation im Wohnbau gefasst machen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.