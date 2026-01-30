Wohnungskrise verschärft sich

Leider wird das Gegenteil eintreten. Ich prophezeie eine Verschärfung der Lage, da tickt eine Zeitbombe. Junge Familien sollen sich eine Wohnung leisten können? Wie bitte soll das gehen? Die Baukosten steigen weiter, Baugründe sind rar, die Finanzierung schwierig (für Bauträger ebenso wie für Käufer), für jede frei werdende Wohnung gibt es etliche Bewerber, aber das ist noch lange nicht alles: Die Wohnungsfertigstellung ist schon im dritten Quartal 2025 dramatisch (um mehr als ein Drittel) eingebrochen.