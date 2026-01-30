Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

So nah ist sich der Nahe Osten

Kolumnen
30.01.2026 06:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Kurt Seinitz
Von Kurt Seinitz
0 Kommentare

Trump schickt einen zweiten Flugzeugträger, Irans Führer angeblich wieder im Bunker, Israel prüft die Luftschutz-Warn-Apps auf den Handys: Geht es schon wieder los?

Wenn Teheran behauptet, alle US-Stützpunkte im Nahen Osten im Visier zu haben, dann ist das keine Leistung. Die Distanzen im Nahen Osten sind kleiner als in der allgemeinen Vorstellung.

So sah es auch der israelische Satiriker Ephraim Kishon, als er von einem Freund schrieb, der einen Bekannten aus den USA zu Besuch hatte. Kishon: „Was habt ihr gemacht?“ Der Freund: „Ich hab ihm Israel gezeigt.“ Kishon: „Und was habt ihr am Nachmittag gemacht?“

Die Autofahrt von Jordaniens Hauptstadt Amman nach Jerusalem dauert zwei Stunden – wenn man die Erlaubnis über die Brücke am Jordan hat. Die Autofahrt von Jerusalem zum Flughafen Ben Gurion dauert eine Stunde – wäre die Autobahn nicht verstopft. Israel schaut vom Golan aus bis nach Damaskus.

Zum Begräbnis des jordanischen Königs Hussein bekam die Sondermaschine des Bundespräsidenten die ganz seltene Erlaubnis zum Direktflug vom Mittelmeer über Israel nach Amman. Der Landeanflug begann schon über Israel, und der Tiefflug über Jerusalems Tempelberg war faszinierend.

So nah sind sie sich im Nahen Osten – und doch so fern. Israel berechnet die Distanz zu den Nachbarn nicht in Kilometern, sondern in Raketenminuten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
147.862 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.071 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
125.424 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Wohnungskrise verschärft sich
„Krone“-Kommentar
So nah ist sich der Nahe Osten
Wichtige Schulreformen
Beißen sich die Betonierer endlich ihre Zähne aus?
„Krone“-Kommentar
Schon wieder Ferien! Wem bitte hilft das?
„Krone“-Kommentar
Furzende versus heilige Kühe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf