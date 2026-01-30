So nah ist sich der Nahe Osten

Trump schickt einen zweiten Flugzeugträger, Irans Führer angeblich wieder im Bunker, Israel prüft die Luftschutz-Warn-Apps auf den Handys: Geht es schon wieder los?
Wenn Teheran behauptet, alle US-Stützpunkte im Nahen Osten im Visier zu haben, dann ist das keine Leistung. Die Distanzen im Nahen Osten sind kleiner als in der allgemeinen Vorstellung.
So sah es auch der israelische Satiriker Ephraim Kishon, als er von einem Freund schrieb, der einen Bekannten aus den USA zu Besuch hatte. Kishon: „Was habt ihr gemacht?“ Der Freund: „Ich hab ihm Israel gezeigt.“ Kishon: „Und was habt ihr am Nachmittag gemacht?“
Die Autofahrt von Jordaniens Hauptstadt Amman nach Jerusalem dauert zwei Stunden – wenn man die Erlaubnis über die Brücke am Jordan hat. Die Autofahrt von Jerusalem zum Flughafen Ben Gurion dauert eine Stunde – wäre die Autobahn nicht verstopft. Israel schaut vom Golan aus bis nach Damaskus.
Zum Begräbnis des jordanischen Königs Hussein bekam die Sondermaschine des Bundespräsidenten die ganz seltene Erlaubnis zum Direktflug vom Mittelmeer über Israel nach Amman. Der Landeanflug begann schon über Israel, und der Tiefflug über Jerusalems Tempelberg war faszinierend.
So nah sind sie sich im Nahen Osten – und doch so fern. Israel berechnet die Distanz zu den Nachbarn nicht in Kilometern, sondern in Raketenminuten.
