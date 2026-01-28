„Nola Note auf Orchesterreise“ in Mattersburg

Nola Note, die quirlige Note eines großen Orchesters kehrt nach 10 Jahren zurück auf die Bühne undmacht Jung und Alt wieder Lust auf klassische Musik. Wann? Am 17. Juni beim Viadukt in Mattersburg. Es gibt eine Vorstellung für Kindergärten und Schulen und eine für Familien.
So viel steht fest: Es soll das Musikhighlight des Jahres 2026 werden. Anlässlich des Jubiläums „ 100 Jahre Stadterhebung Mattersburg“ hat die Direktorin der Zentralmusikschule Katrin Gstöttenbauer ein weiteres Mal den Auftrag der Stadtgemeinde erhalten, ein fulminantes Konzert auf die Beine zu stellen.
Man war sich einig, dass das Klassik Open- Air „ Nola Note auf Orchesterreise“, welches schon 2016 viele Gäste vor dem Mattersburger Viadukt versammelt hat, auch dieses Jahr einen Erfolg einfahren würde.
Das Projekt wird von Schülern und Lehrern der Musikschule Mattersburg in Kooperation mit den Musikklassen des Gymnasiums Mattersburg gestaltet. In der Hauptrolle ist – genau wie bereits vor zehn Jahren – Uschi Zezelitsch als Nola Note zu sehen. Unterstützung auf der Bühne gibt es von Manfred Schwaiger als Konrad Kontrabass und Raphael Zirkovich als Pino Piccolo.
„Es ist großartig zu sehen, wie Musik junge Leute begeistert“, freut sich auch Bildungslandesrätin Daniela Winkler bereits auf die Aufführungen. „Das Projekt leistet einen wichtigen Beitrag zur musikalischen Bildung im Burgenland und ist eine wertvolle Initiative, unter der Patronanz von Herbert Mayr und Johannes Kutrowatz“, so Winkler.
Mit einer liebevoll neu inszenierten Aufführung für Kindergärten, Schulen und Familien werden Kinder spielerisch an klassische Musik herangeführt. Nach der Vorstellung haben sie die Möglichkeit, Orchesterinstrumente bei einem „Instrumentenparcours“ der Firmen Klavierhaus Förstl, Musik Votruba und Yamaha Music selbst auszuprobieren. Die Vorstellungen finden am 17. Juni beim Viadukt statt. Die Kindergarten- und Schulvorstellung gibt es um 9.30 Uhr, für Familien ist die Aufführung um 17 Uhr.
Tickets bekommen Sie unter nolanote.mattersburg.gv.at, nolanotetickets@mattersburg.gv.at oder telefonisch 02626/ 62332
