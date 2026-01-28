Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klassik für Kinder

„Nola Note auf Orchesterreise“ in Mattersburg

Burgenland
28.01.2026 11:00
Landesrätin Daniela Winkler (2.v.l.) und LAbg. Bürgermeisterin Claudia Schlager (3.v.l.) bei der ...
Landesrätin Daniela Winkler (2.v.l.) und LAbg. Bürgermeisterin Claudia Schlager (3.v.l.) bei der Pressekonferenz zum Kinder-Klassik-Open-Air „Nola Note auf Orchesterreise“.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Nola Note, die quirlige Note eines großen Orchesters kehrt nach 10 Jahren zurück auf die Bühne undmacht Jung und Alt wieder Lust auf klassische Musik. Wann? Am 17. Juni beim Viadukt in Mattersburg. Es gibt eine Vorstellung für Kindergärten und Schulen und eine für Familien. 

0 Kommentare

So viel steht fest: Es soll das Musikhighlight des Jahres 2026 werden. Anlässlich des Jubiläums „ 100 Jahre Stadterhebung Mattersburg“ hat die Direktorin der Zentralmusikschule Katrin Gstöttenbauer ein weiteres Mal den Auftrag der Stadtgemeinde erhalten, ein fulminantes Konzert auf die Beine zu stellen.

Man war sich einig, dass das Klassik Open- Air „ Nola Note auf Orchesterreise“, welches schon 2016 viele Gäste vor dem Mattersburger Viadukt versammelt hat, auch dieses Jahr einen Erfolg einfahren würde.

Das Projekt wird von Schülern und Lehrern der Musikschule Mattersburg in Kooperation mit den Musikklassen des Gymnasiums Mattersburg gestaltet. In der Hauptrolle ist – genau wie bereits vor zehn Jahren – Uschi Zezelitsch als Nola Note zu sehen. Unterstützung auf der Bühne gibt es von Manfred Schwaiger als Konrad Kontrabass und Raphael Zirkovich als Pino Piccolo.

(Bild: Reinhard Judt)

„Es ist großartig zu sehen, wie Musik junge Leute begeistert“, freut sich auch Bildungslandesrätin Daniela Winkler bereits auf die Aufführungen. „Das Projekt leistet einen wichtigen Beitrag zur musikalischen Bildung im Burgenland und ist eine wertvolle Initiative, unter der Patronanz von Herbert Mayr und Johannes Kutrowatz“, so Winkler.

Mit einer liebevoll neu inszenierten Aufführung für Kindergärten, Schulen und Familien werden Kinder spielerisch an klassische Musik herangeführt. Nach der Vorstellung haben sie die Möglichkeit, Orchesterinstrumente bei einem „Instrumentenparcours“ der Firmen Klavierhaus Förstl, Musik Votruba und Yamaha Music selbst auszuprobieren. Die Vorstellungen finden am 17. Juni beim Viadukt statt. Die Kindergarten- und Schulvorstellung gibt es um 9.30 Uhr, für Familien ist die Aufführung um 17 Uhr.

Tickets bekommen Sie unter nolanote.mattersburg.gv.at, nolanotetickets@mattersburg.gv.at oder telefonisch 02626/ 62332

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-0° / 3°
Symbol bedeckt
Güssing
-0° / 5°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
-1° / 4°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
1° / 4°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
-1° / 5°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Alex Pretti (li.) konfrontiert bei der Demo am Samstag einen Bundesgrenzbeamten. Kurz darauf ...
Es war keine Notwehr
Bericht zu Todesschüssen widerspricht US-Regierung
Vorgeworfen wird den Klimaschützerinnen und Klimaschützern von der Staatsanwaltschaft primär ...
Prozessauftakt
Dutzende Klimaaktivisten bald in Wien vor Gericht
Simone Lugner und Anwalt Florian Höllwarth. Der Angeklagte blieb seinem Prozess im Juni 2025 ...
Stoß über Rolltreppe
Nach Freispruch: Lugners Droher setzte neue Taten
Hollywood-Glamour für den Opernball: Schauspielerin Sharon Stone wird antanzen.
Schaumrolle sei Dank:
Hollywood-Ikone als Stargast beim Wiener Opernball
„Es ist die Hölle“
Iran-Aktivistin fleht Europa an: „Wacht auf!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
237.208 mal gelesen
Ski Alpin
Tränen bei Feller: „Großes Danke an meine Frau!“
129.449 mal gelesen
Manuel Feller kämpfte im ORF-Interview mit den Tränen.
Ausland
Unbekannte errichten Todesfalle auf Autobahn
126.402 mal gelesen
Der Vorfall ereignete sich auf der A281 in Fahrtrichtung A27 zwischen den Anschlussstellen Strom ...
Mehr Burgenland
Zirkus um Kassenkredit
SPÖ-Politiker zahlen Gehalt an ÖVP-Ortschef zurück
Krone Plus Logo
Vom Wein zum Eis
Eine Königin mit Helm, Brustpanzer und Schlagkraft
Absagen für Keeper
Ein Satz mit X! Kuster bekommt doppelten Korb
Konditorei Schranz
Das Burgenland hat einen neuen Krapfen-Kaiser
Ergebnisse liegen vor
Asbest: Tests in weiteren Steinbrüchen negativ
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf