„Nola Note auf Orchesterreise“ in Mattersburg

Mit einer liebevoll neu inszenierten Aufführung für Kindergärten, Schulen und Familien werden Kinder spielerisch an klassische Musik herangeführt. Nach der Vorstellung haben sie die Möglichkeit, Orchesterinstrumente bei einem „Instrumentenparcours“ der Firmen Klavierhaus Förstl, Musik Votruba und Yamaha Music selbst auszuprobieren. Die Vorstellungen finden am 17. Juni beim Viadukt statt. Die Kindergarten- und Schulvorstellung gibt es um 9.30 Uhr, für Familien ist die Aufführung um 17 Uhr.