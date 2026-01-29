Sergio Ramos soll gegen Skandal-Influencer boxen

Mehrere Verfahren

Sein Gegner wäre jedenfalls kein Unbekannter. Tate, einst Kickboxer, ist heute als Influencer aktiv, über eine Million Follower hat der US-Amerikaner auf Instagram und Co. bereits gesammelt. Mit verachtenden Aussagen gegenüber Frauen sorgte der ebenfalls 39-Jährige in den vergangenen Jahren wiederholt für Skandale. Nachdem er in Rumänien wegen mutmaßlicher sexueller Ausbeutung und Menschenhandels festgenommen worden war, wurde er in Großbritannien zuletzt wegen Vergewaltigung angeklagt. Eines ist gewiss: Sollte es tatsächlich zum Boxkampf kommen, würde dieser für reichlich Zündstoff sorgen ...