Sergio Ramos soll gegen Skandal-Influencer boxen

Brisanter Bericht aus Spanien! Wie das Portal „Defensa Central“ schreibt, steht Sergio Ramos vor seinem Debüt als Boxer. Der spanische Innenverteidiger soll am 22. August in Katar gegen den mehrfach angeklagten Influencer Andrew Tate in den Ring steigen.
Über sechs Runden sollen der langjährige Real-Kapitän und Tate die Fäuste fliegen lassen, heißt es im Bericht. Ramos gilt als großer Fan von Kampfsportarten, neben zahlreichen UFC-Besuchen trainierte der 39-Jährige unter anderem mit MMA-Star Ilia Topuria.
Nachdem sein Vertrag bei Monterrey mit Neujahr ausgelaufen war, hätte Ramos nun genügend Zeit, sich anderen Sportarten zu widmen, offiziell bestätigt hat er den Kampf allerdings noch nicht.
Mehrere Verfahren
Sein Gegner wäre jedenfalls kein Unbekannter. Tate, einst Kickboxer, ist heute als Influencer aktiv, über eine Million Follower hat der US-Amerikaner auf Instagram und Co. bereits gesammelt. Mit verachtenden Aussagen gegenüber Frauen sorgte der ebenfalls 39-Jährige in den vergangenen Jahren wiederholt für Skandale. Nachdem er in Rumänien wegen mutmaßlicher sexueller Ausbeutung und Menschenhandels festgenommen worden war, wurde er in Großbritannien zuletzt wegen Vergewaltigung angeklagt. Eines ist gewiss: Sollte es tatsächlich zum Boxkampf kommen, würde dieser für reichlich Zündstoff sorgen ...
