„Welpenschutz“ ist für Badminton-Talent vorbei

Genau daran hat man im Umfeld von WAT Simmering, Pascals Heimatverein, in den letzten Monaten auch intensiv gearbeitet. „Daher hat er auch zuletzt keine internationalen Turniere gespielt. Wenn du da über die Quali musst, hast du zwei, drei hochintensive Spiele am Tag und bist am Ende platt, wenn es um etwas geht.“ Um mehr Training und die Teilnahme an Turnieren auf der ganzen Welt besser stemmen zu können, hat man nun einen Hauptsponsor für Cheng gefunden. „Die Firma sponsert auch den Verein und will den Weg mit Pascal nun gehen“, ist Rösler froh über die Unterstützung.