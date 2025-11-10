Warum Zuwanderern das Martinifest heilig sein soll

Regierung will „klare Grenzen“ ziehen

„Wer zu uns kommt, kann sich mit eigenen Sichtweisen einbringen – aber im Respekt vor dem, was hier gewachsen ist und unser Leben lebenswert macht“, heißt es in einem Auszug, der der „Krone“ vorliegt. Und weiter: „Wer sich abschottet, das Bestehende ablehnt oder gar verächtlich macht, entzieht sich dem gemeinsamen Miteinander“ – in diesem Fall werde die Regierung „klare Grenzen“ ziehen. Welche genau, das ist in der ersten Hausordnungs-Regel nicht formuliert.