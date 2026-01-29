Vorteilswelt
Rutschige Straßen

Lkw kracht gegen Haus, Fahrer wurde eingeklemmt

Oberösterreich
29.01.2026 08:26
Der Autotransporter rutschte in ein Haus.
Der Autotransporter rutschte in ein Haus.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Der Schneefall, der in der Nacht auf Donnerstag im ganzen Land einsetzte, sorgte vor allem auf den oberösterreichischen Straßen für allerlei Probleme. Zahlreiche Fahrzeuge landeten im Straßengraben, mussten von den Feuerwehren geborgen werden. Im Innvierteln fuhr ein Lastwagen gegen ein Haus.

Gegen 2 Uhr früh starteten die Probleme auf den Straßen. Der einsetzende Schneefall sorgte für rutschige Straßen und das wiederum sorgte für so manchen Ausrutscher. Bis um 8 Uhr waren 22 Feuerwehren bei 16 Einsätzen unterwegs, um Autos und Lastwagen zu bergen.

In Hochburg-Ach kippte ein Lkw um.
In Hochburg-Ach kippte ein Lkw um.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Zahlreiche Unfälle
In Weng im Innkreis krachte ein voll beladener Autotransporter in ein Haus. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Führerhaus geborgen werden, er war eingeklemmt. In dem Haus hielt sich zum Zeitpunkt des Unfalls zum Glück niemand aus. In Hochburg-Ach kam ein Lastwagen von der Straße ab und stürzte um.

Der Verunglückte war erst 15 Jahre alt (Symbolbild)
Gegen Lkw geprallt
OÖ: Jüngster Sohn starb bei Unfall neben Vater
23.01.2026

In Gutau im Mühlviertel kam es ebenfalls zu einem schneebedingten Unfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden.

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
137.768 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Vorarlberg
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
132.486 mal gelesen
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
123.773 mal gelesen
Alexis Pinturault
Lkw kracht gegen Haus, Fahrer wurde eingeklemmt
