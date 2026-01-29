Lkw kracht gegen Haus, Fahrer wurde eingeklemmt

Der Schneefall, der in der Nacht auf Donnerstag im ganzen Land einsetzte, sorgte vor allem auf den oberösterreichischen Straßen für allerlei Probleme. Zahlreiche Fahrzeuge landeten im Straßengraben, mussten von den Feuerwehren geborgen werden. Im Innvierteln fuhr ein Lastwagen gegen ein Haus.
Gegen 2 Uhr früh starteten die Probleme auf den Straßen. Der einsetzende Schneefall sorgte für rutschige Straßen und das wiederum sorgte für so manchen Ausrutscher. Bis um 8 Uhr waren 22 Feuerwehren bei 16 Einsätzen unterwegs, um Autos und Lastwagen zu bergen.
Zahlreiche Unfälle
In Weng im Innkreis krachte ein voll beladener Autotransporter in ein Haus. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Führerhaus geborgen werden, er war eingeklemmt. In dem Haus hielt sich zum Zeitpunkt des Unfalls zum Glück niemand aus. In Hochburg-Ach kam ein Lastwagen von der Straße ab und stürzte um.
In Gutau im Mühlviertel kam es ebenfalls zu einem schneebedingten Unfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.