Lkw kracht gegen Haus, Fahrer wurde eingeklemmt

Zahlreiche Unfälle

In Weng im Innkreis krachte ein voll beladener Autotransporter in ein Haus. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Führerhaus geborgen werden, er war eingeklemmt. In dem Haus hielt sich zum Zeitpunkt des Unfalls zum Glück niemand aus. In Hochburg-Ach kam ein Lastwagen von der Straße ab und stürzte um.