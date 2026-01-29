Förderkürzung für Heiz-Wechsel: „Schwerer Fehler!“

Anfrage im Landtag

Oberösterreich hätte die Einkommensgrenze auf das alte Maß aufstocken können, kritisieren die Grünen. „Diese Verengung ist ein schwerer Fehler. Sowohl sozialpolitisch als auch klimapolitisch“, sagt Klubobmann Severin Mayr. „Ohne weitere Förderung werden jetzt viele einkommensschwache Haushalte nicht im Traum daran denken, die Heizung zu tauschen. Sie sind mit der Teuerung ohnehin schon genug belastet. Dabei würde gerade eine neue Heizung in weiterer Folge Geld sparen“, argumentiert der Grünen-Klubobmann.