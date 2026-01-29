Förderkürzung für Heiz-Wechsel: „Schwerer Fehler!“

Der Bezieherkreis für eine Förderung zum Tausch von alten Öl- und Gasheizungen auf umweltfreundlichere Alternativen wurde mit Jahresbeginn eingeschränkt. Das ärgert die Grünen – sie machen die Förderung deshalb zum Thema im oberösterreichischen Landtag.
Österreich will bis 2040 klimaneutral werden – bis dahin sollen auch die alten Öl- und Gasheizungen verschwinden. Für den Umstieg auf klimafreundlichere Alternativen gibt es Förderungen, etwa die „Sauber Heizen für Alle“-Aktion, finanziert aus Bundesmitteln und abgewickelt von den Ländern. Sie wurde mit Jahresbeginn eingeschränkt: Statt des untersten Einkommensdrittels sind nur mehr die einkommensschwächsten 20 Prozent antragsberechtigt.
Anfrage im Landtag
Oberösterreich hätte die Einkommensgrenze auf das alte Maß aufstocken können, kritisieren die Grünen. „Diese Verengung ist ein schwerer Fehler. Sowohl sozialpolitisch als auch klimapolitisch“, sagt Klubobmann Severin Mayr. „Ohne weitere Förderung werden jetzt viele einkommensschwache Haushalte nicht im Traum daran denken, die Heizung zu tauschen. Sie sind mit der Teuerung ohnehin schon genug belastet. Dabei würde gerade eine neue Heizung in weiterer Folge Geld sparen“, argumentiert der Grünen-Klubobmann.
Er will im oberösterreichischen Landtag am Donnerstag in einer mündlichen Anfrage von ÖVP-Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner wissen, weshalb das Land die Bundesförderung nicht erweitert hat.
Fernwärme ist die am meisten genutzte Heizmethode
Mit der „Sauber Heizen für Alle“- sowie der „Raus aus Öl und Gas“-Förderschiene wurden zwischen 2021 und 2024 bundesweit rund 157.000 Heizungen getauscht. In Oberösterreich waren zuletzt noch 14 Prozent der Wohnungen mit Erdgas beheizt und knapp zehn Prozent mit Heizöl. Rund ein Drittel der Wohnungen war an die Fernwärme angeschlossen.
