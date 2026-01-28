Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Holländer strahlen

Legendärer Eismeister als perfekter Brückenbauer

Kärnten
28.01.2026 13:30
Eismeister Norbert Jank mit dem Nachbau der berühmten Barthlien-Brug am Weißensee.
Eismeister Norbert Jank mit dem Nachbau der berühmten Barthlien-Brug am Weißensee.(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Der 200-Kilometer-Lauf war der Höhepunkt der alternativen Elf-Städte-Tour der holländischen Eisläufer am Weißensee, die noch bis Samstag dauert. Die Siegerehrung fand wieder am Nachbau der berühmten Barthlien-Brug statt, die es auch in Kärnten gibt.

0 Kommentare

Bei der alternativen Elf-Städte-Tour der tausenden holländischen Eisläufer am Weißensee werden die Siegerehrungen immer auf dem Nachbau einer Brücke abgehalten. Das berühmte Original steht in Holland, heißt Barthlien-Brug und stand jahrzehntelang bei der originalen Elf-Städte-Tour im Rampenlicht. Da fuhren die Skater vor Millionen von Zusehern zweimal durch.

Das ist die Barthlien-Brug in Holland, unter der die Holländer zweimal durchfahren.
Das ist die Barthlien-Brug in Holland, unter der die Holländer zweimal durchfahren.(Bild: Elf-Städte-Tour)
Die Siegerehrungen finden am Weißensee immer auf der Brücke statt.
Die Siegerehrungen finden am Weißensee immer auf der Brücke statt.(Bild: Ben Mobach)
5000 Holländer seit zwei Wochen am Weißensee auf Eis.
5000 Holländer seit zwei Wochen am Weißensee auf Eis.(Bild: Stefan Valthe)

5000 Oranjes fühlen sich wie zu Hause
In Holland friert aber kaum mehr etwas zu, seit 36 Jahren wird die Elf-Städte-Tour am Weißensee ausgetragen. 5000 Holländer nehmen daran teil. „Und meine zwei Söhne Bernhard und Norbert haben mit mir diese Brücke nachgebaut“, erzählt der legendäre Eismeister Norbert Jank, der seit über vier Jahrzehnten für perfekte Eislaufbedingungen am Weißensee sorgt. „Lange wurde sie sogar am Eis verwendet, das geht jetzt aber nicht mehr. Der Nachbau ist schwer. Darum wird sie jetzt Jahr für Jahr vor der alternativen Elf-Städte-Tour aufgebaut und am Ufer aufgestellt“, sagt Jank. „Die Niederländer fühlen sich so wie zu Hause. Auch in Holland ist gerade diese Barthlien-Brug der spektakulärste Anziehungspunkt der Tour.“

Der größte Schlittschuh der Welt ist 9,5 Meter groß.
Der größte Schlittschuh der Welt ist 9,5 Meter groß.(Bild: Christian Tragner)

Schlittschuh als Pferdekutsche
Die Jank-Söhne sind in ihrer Freizeit überhaupt Baumeister. „Sie haben 2005 auch den größten Schlittschuh der Welt errichtet, der ist 9,5 Meter groß. Unterm Jahr steht er im Ort, während der Tour wird auch der riesengroße Schlittschuh im Gelände aufgestellt. Er kann sogar als Pferdekutsche verwendet werden, weil viele Leute darauf sitzen können.

Am Dienstag ging mit 150 Teilnehmern der 200-Kilometer-Lauf über die Bühne, zuvor hat es mit 1000 Holländern den zweiten Volkslauf gegeben. „Statt der prophezeiten 40 Zentimeter kamen am Wochenende  nur 15 Zentimeter Neuschnee. Das war kein Problem“, sagt Tourismuschef Thomas Michor. Bis Samstag dauert die alternative Tour noch.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Alex Pretti (li.) konfrontiert bei der Demo am Samstag einen Bundesgrenzbeamten. Kurz darauf ...
Es war keine Notwehr
Bericht zu Todesschüssen widerspricht US-Regierung
Vorgeworfen wird den Klimaschützerinnen und Klimaschützern von der Staatsanwaltschaft primär ...
Prozessauftakt
Dutzende Klimaaktivisten bald in Wien vor Gericht
Simone Lugner und Anwalt Florian Höllwarth. Der Angeklagte blieb seinem Prozess im Juni 2025 ...
Stoß über Rolltreppe
Nach Freispruch: Lugners Droher setzte neue Taten
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
237.573 mal gelesen
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
128.051 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
121.608 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Kärnten
Pilotprojekt startet
Auto-Daten sollen im Katastrophenfall helfen
Holländer strahlen
Legendärer Eismeister als perfekter Brückenbauer
Freien Tag gestrichen
Großes Zittern und ein echter Babyboom beim VSV
Bei Einreise
13 Kilo Cannabis: Schmuggler an Grenze erwischt
Aus neun Nationen
Mentoringprogramm bietet Starthilfe für Fachkräfte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf