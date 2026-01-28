Legendärer Eismeister als perfekter Brückenbauer

Der 200-Kilometer-Lauf war der Höhepunkt der alternativen Elf-Städte-Tour der holländischen Eisläufer am Weißensee, die noch bis Samstag dauert. Die Siegerehrung fand wieder am Nachbau der berühmten Barthlien-Brug statt, die es auch in Kärnten gibt.
Bei der alternativen Elf-Städte-Tour der tausenden holländischen Eisläufer am Weißensee werden die Siegerehrungen immer auf dem Nachbau einer Brücke abgehalten. Das berühmte Original steht in Holland, heißt Barthlien-Brug und stand jahrzehntelang bei der originalen Elf-Städte-Tour im Rampenlicht. Da fuhren die Skater vor Millionen von Zusehern zweimal durch.
5000 Oranjes fühlen sich wie zu Hause
In Holland friert aber kaum mehr etwas zu, seit 36 Jahren wird die Elf-Städte-Tour am Weißensee ausgetragen. 5000 Holländer nehmen daran teil. „Und meine zwei Söhne Bernhard und Norbert haben mit mir diese Brücke nachgebaut“, erzählt der legendäre Eismeister Norbert Jank, der seit über vier Jahrzehnten für perfekte Eislaufbedingungen am Weißensee sorgt. „Lange wurde sie sogar am Eis verwendet, das geht jetzt aber nicht mehr. Der Nachbau ist schwer. Darum wird sie jetzt Jahr für Jahr vor der alternativen Elf-Städte-Tour aufgebaut und am Ufer aufgestellt“, sagt Jank. „Die Niederländer fühlen sich so wie zu Hause. Auch in Holland ist gerade diese Barthlien-Brug der spektakulärste Anziehungspunkt der Tour.“
Schlittschuh als Pferdekutsche
Die Jank-Söhne sind in ihrer Freizeit überhaupt Baumeister. „Sie haben 2005 auch den größten Schlittschuh der Welt errichtet, der ist 9,5 Meter groß. Unterm Jahr steht er im Ort, während der Tour wird auch der riesengroße Schlittschuh im Gelände aufgestellt. Er kann sogar als Pferdekutsche verwendet werden, weil viele Leute darauf sitzen können.
Am Dienstag ging mit 150 Teilnehmern der 200-Kilometer-Lauf über die Bühne, zuvor hat es mit 1000 Holländern den zweiten Volkslauf gegeben. „Statt der prophezeiten 40 Zentimeter kamen am Wochenende nur 15 Zentimeter Neuschnee. Das war kein Problem“, sagt Tourismuschef Thomas Michor. Bis Samstag dauert die alternative Tour noch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.