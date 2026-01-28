Legendärer Eismeister als perfekter Brückenbauer

5000 Oranjes fühlen sich wie zu Hause

In Holland friert aber kaum mehr etwas zu, seit 36 Jahren wird die Elf-Städte-Tour am Weißensee ausgetragen. 5000 Holländer nehmen daran teil. „Und meine zwei Söhne Bernhard und Norbert haben mit mir diese Brücke nachgebaut“, erzählt der legendäre Eismeister Norbert Jank, der seit über vier Jahrzehnten für perfekte Eislaufbedingungen am Weißensee sorgt. „Lange wurde sie sogar am Eis verwendet, das geht jetzt aber nicht mehr. Der Nachbau ist schwer. Darum wird sie jetzt Jahr für Jahr vor der alternativen Elf-Städte-Tour aufgebaut und am Ufer aufgestellt“, sagt Jank. „Die Niederländer fühlen sich so wie zu Hause. Auch in Holland ist gerade diese Barthlien-Brug der spektakulärste Anziehungspunkt der Tour.“