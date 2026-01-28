13 Kilo Cannabis: Schmuggler auf Grenze erwischt

Die Beamten der Autobahninspektion Villach holten am 20. Jänner zwei slowenische Staatsbürger aus dem Verkehr. Es stellte sich heraus, dass die beiden Drogen über die Grenze schmuggeln wollten.
Auf frischer Tat wurden ein 41-Jähriger und eine 17-Jährige beim Drogenschmuggel ertappt. Die Beamten der Autobahninspektion Villach hielten sie im Zuge einer allgemeinen Lenker- und Fahrzeugkontrolle an. Die beiden wollten mit slowenischen Kennzeichen nach Österreich über die Grenze am Karawankentunnel einreisen. Doch der 41-jährige Lenker hatte keinen Führerschein.
Doppelwand in Auto
In weitere Folge fiel den Beamten auf, dass die Rückwand der Rücksitzbank unregelmäßig gebaut war. Sie fanden eine Doppelwand zwischen Kofferraum und Rücksitzbank. In dem Hohlraum waren mehrere Plastikpakete mit Cannabiskraut. „Insgesamt wurden 24 szenetypisch vakuumierte Kunststoffsäcke mit einem Gesamtgewicht von rund 13 Kilogramm Cannabiskraut vorgefunden und sichergestellt“, so die Landespolizeidirektion.
Zu den Drogen fanden die Beamten auch zwei slowenische Kennzeichentafeln unter einer Fußmatte. Diese wurden am selben Tag in Slowenien als gestohlen gemeldet. Der 41-Jährige wurde in die Justizanwaltschaft eingeliefert. Die 17-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt. Weitere Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Kärnten.
