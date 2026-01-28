13 Kilo Cannabis: Schmuggler auf Grenze erwischt

Doppelwand in Auto

In weitere Folge fiel den Beamten auf, dass die Rückwand der Rücksitzbank unregelmäßig gebaut war. Sie fanden eine Doppelwand zwischen Kofferraum und Rücksitzbank. In dem Hohlraum waren mehrere Plastikpakete mit Cannabiskraut. „Insgesamt wurden 24 szenetypisch vakuumierte Kunststoffsäcke mit einem Gesamtgewicht von rund 13 Kilogramm Cannabiskraut vorgefunden und sichergestellt“, so die Landespolizeidirektion.