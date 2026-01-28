Auto-Daten sollen im Katastrophenfall helfen

Mit dem neuen Projekt soll aber nicht nur Autofahrern geholfen werden, sondern auch den Einsatzkräften. Immerhin gehe es auch ums Verkehrsmanagement in Ausnahmesituationen. Daher ist eine enge Zusammenarbeit zwischen der Verkehrsabteilung des Landes, der Steiermark, dem Katastrophenschutz, der Landesalarm- und Warnzentrale und Evis.at geplant. „Durch diese Kooperation schaffen wir Synergien über die Bundesländergrenzen hinweg und entwickeln Lösungen, die unseren Standort stärken und die Verkehrssicherheit für die Kärntnerinnen und Kärntner nachhaltig erhöhen können“, erklärt Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig.