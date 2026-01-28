Auto-Daten sollen im Katastrophenfall helfen

Murenabgänge, Schneechaos und Überflutungen stellen nicht nur die heimischen Feuerwehren vor große Herausforderungen, sondern auch viele Verkehrsteilnehmer. Um im Katastrophenfall besser gerüstet zu sein, möchte das Land Kärnten auf Echtzeitdaten zurückgreifen.
Echtzeit-Verkehrsinformationen vereinfachen seit einigen Jahren nicht nur das Leben der Autofahrer, sondern auch jenes der Polizei, der Asfinag und das der Einsatzorganisationen. Dafür verantwortlich zeichnet sich in Österreich das Projekt Evis.at.
Daten sollen Menschen helfen
Dort werden Meldungen zu Ereignissen, wie Veranstaltungen, Unfällen, Staus, gesammelt, dementsprechend aufbereitet und an Navigationssysteme in Fahrzeugen weitergeschickt. Nun soll aber noch ein Schritt weitergegangen und die Daten auch für den Katastrophenfall genutzt werden. „Die Kärntner sollen daraus einen Vorteil ziehen können“, erklärt Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (VP).
Mit dem neuen Projekt soll aber nicht nur Autofahrern geholfen werden, sondern auch den Einsatzkräften. Immerhin gehe es auch ums Verkehrsmanagement in Ausnahmesituationen. Daher ist eine enge Zusammenarbeit zwischen der Verkehrsabteilung des Landes, der Steiermark, dem Katastrophenschutz, der Landesalarm- und Warnzentrale und Evis.at geplant. „Durch diese Kooperation schaffen wir Synergien über die Bundesländergrenzen hinweg und entwickeln Lösungen, die unseren Standort stärken und die Verkehrssicherheit für die Kärntnerinnen und Kärntner nachhaltig erhöhen können“, erklärt Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig.
Gerade im Verkehrsbereich bietet uns die Digitalisierung große Potenziale, die wir nutzen können.
Sebastian Schuschnig, Verkehrslandesrat
Bild: Land Tirol/Die Fotografen
Autos liefern selbstständig Daten
Dadurch sollen in Zukunft Verkehrsteilnehmer im Ernstfall mit wichtigen Informationen versorgt und umgeleitet werden. Besonders moderne Autos sind bei diesem Vorhaben nicht wegzudenken. Sie liefern automatisch wichtige Daten und können somit dazu beitragen, dass diese im Ernstfall schnell weiterverarbeitet werden können.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.