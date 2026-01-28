Hauer Favorit auf Posten des Raiffeisen-Generals

Im Februar wird im Aufsichtsrat der Raiffeisenbank über die Nachbesetzung von Michael Höllerer, der ab 1. Juli ja die RBI übernimmt, entschieden. Wie die „Krone“ erfuhr, hat Martin Hauer im Rennen um den Posten des Generaldirektors der mächtigen Landesbank Niederösterreich-Wien derzeit die besseren Karten. Offiziell hält man sich bei der Bank noch bedeckt.