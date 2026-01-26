Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In nur einem Coup

Fahrraddiebe schlagen zu: Über 10.000 Euro Schaden

Wien
26.01.2026 12:11
Die Polizei bittet um Hinweise zu den beiden tatverdächtigen Männern (s. Bild oben).
Die Polizei bittet um Hinweise zu den beiden tatverdächtigen Männern (s. Bild oben).(Bild: LPD Wien)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zwei Männer sollen einen spektakulären Einbruch mit hohem Schaden verübt haben. In der Nacht vor Silvester sollen sie in einen Fahrradraum in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus eingebrochen und zehn Fahrräder sowie einen E-Scooter gestohlen haben. Der Gesamtschaden beträgt über 10.000 Euro.

0 Kommentare

Ob die Täter selbst damit gerechnet haben, in nur einem Coup so viel Schaden anzurichten, ist unklar. Fest steht aber: Die beiden Verdächtigen sollen in einen Fahrradraum einer Wohnanlage in der Pfeiffergasse eingebrochen und dabei zehn Fahrräder sowie einen E-Scooter gestohlen haben – und das offenbar unbemerkt.

Die beiden Männer sollen in den Fahrradraum eingebrochen und dabei einen hohen Schaden ...
Die beiden Männer sollen in den Fahrradraum eingebrochen und dabei einen hohen Schaden angerichtet haben.(Bild: LPD Wien)

Polizei bittet um Hinweise
Im Zuge der Ermittlungen konnten Lichtbilder der mutmaßlichen Täter über die Videoüberwachung des Fahrradraums sichergestellt werden. Die Wiener Polizei veröffentlichte die Bilder am Montag. Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden an das Kriminalreferat der Polizeiinspektion Storchengasse unter der Telefonnummer 01-31310-47341 erbeten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
2° / 5°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
2° / 5°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
1° / 5°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
1° / 5°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
1° / 4°
Symbol Nebel

krone.tv

Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Konsequenzen im Bund?
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
254.208 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
224.379 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
217.949 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Wien
In nur einem Coup
Fahrraddiebe schlagen zu: Über 10.000 Euro Schaden
Rasch zugreifen
Für diese Wiener Bälle gibt es noch Karten
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Panne im Tunnel
Defekter Zug: Linie U1 fährt nur eingeschränkt
Jetzt -25% sichern!
Wiener Opernsommer kehrt mit Bizets Carmen zurück!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf