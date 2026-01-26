Fahrraddiebe schlagen zu: Über 10.000 Euro Schaden

Ob die Täter selbst damit gerechnet haben, in nur einem Coup so viel Schaden anzurichten, ist unklar. Fest steht aber: Die beiden Verdächtigen sollen in einen Fahrradraum einer Wohnanlage in der Pfeiffergasse eingebrochen und dabei zehn Fahrräder sowie einen E-Scooter gestohlen haben – und das offenbar unbemerkt.