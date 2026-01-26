Fahrraddiebe schlagen zu: Über 10.000 Euro Schaden

Zwei Männer sollen einen spektakulären Einbruch mit hohem Schaden verübt haben. In der Nacht vor Silvester sollen sie in einen Fahrradraum in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus eingebrochen und zehn Fahrräder sowie einen E-Scooter gestohlen haben. Der Gesamtschaden beträgt über 10.000 Euro.
Ob die Täter selbst damit gerechnet haben, in nur einem Coup so viel Schaden anzurichten, ist unklar. Fest steht aber: Die beiden Verdächtigen sollen in einen Fahrradraum einer Wohnanlage in der Pfeiffergasse eingebrochen und dabei zehn Fahrräder sowie einen E-Scooter gestohlen haben – und das offenbar unbemerkt.
Polizei bittet um Hinweise
Im Zuge der Ermittlungen konnten Lichtbilder der mutmaßlichen Täter über die Videoüberwachung des Fahrradraums sichergestellt werden. Die Wiener Polizei veröffentlichte die Bilder am Montag. Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden an das Kriminalreferat der Polizeiinspektion Storchengasse unter der Telefonnummer 01-31310-47341 erbeten.
