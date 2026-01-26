Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Panne im Tunnel

Defekter Zug: Linie U1 fährt nur eingeschränkt

Wien
26.01.2026 09:26
Die Störung dauert wohl bis zum späten Vormittag an (Symbolbild).
Die Störung dauert wohl bis zum späten Vormittag an (Symbolbild).(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Linie U1 fährt derzeit nicht zwischen Stephansplatz und Vorgartenstraße, berichten die Wiener Linien. Es wird empfohlen, auf weitere U-Bahn-Linien oder die S-Bahn auszuweichen. Die Störung dauert wohl bis 9.30 Uhr. 

0 Kommentare

Grund für die Störung am Montagvormittag im Bereich Praterstern dürfte ein schadhaftes Fahrzeug der U1-Garnitur sein, so die Wiener Linien. Der Betrieb zwischen Stephansplatz und Vorgartenstraße ist derzeit unterbrochen.

Störung bis am späten Vormittag
Pendler sowie Arbeitende werden gebeten, auf die Linien U2, U3, U4, 2,12, 11A sowie die S-Bahn auszuweichen. Die Störung soll laut den Wiener Linien bis 9.30 Uhr andauern. In der Folge sind Verspätungen nicht auszuschließen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
2° / 5°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
2° / 5°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
1° / 5°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
1° / 5°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
1° / 5°
Symbol wolkig

krone.tv

Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Konsequenzen im Bund?
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
250.139 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
214.529 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
207.060 mal gelesen
Mehr Wien
Panne im Tunnel
Defekter Zug: Linie U1 fährt nur eingeschränkt
Jetzt -25% sichern!
Wiener Opernsommer kehrt mit Bizets Carmen zurück!
Song Contest 2026
Sidrit Vokshi: Der Mann für die großen Gefühle
BC Vienna unterwegs
Kindheitstraum, Punktejagd und Reisestress
Von Kamera gefilmt
Herzlose Wiener setzen Hund in Serbiens Kälte aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf