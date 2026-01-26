Defekter Zug: Linie U1 fährt nur eingeschränkt

Störung bis am späten Vormittag

Pendler sowie Arbeitende werden gebeten, auf die Linien U2, U3, U4, 2,12, 11A sowie die S-Bahn auszuweichen. Die Störung soll laut den Wiener Linien bis 9.30 Uhr andauern. In der Folge sind Verspätungen nicht auszuschließen.