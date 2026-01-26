Defekter Zug: Linie U1 fährt nur eingeschränkt

Kältewelle: Gaspreis setzt Höhenflug fort
Die Linie U1 fährt derzeit nicht zwischen Stephansplatz und Vorgartenstraße, berichten die Wiener Linien. Es wird empfohlen, auf weitere U-Bahn-Linien oder die S-Bahn auszuweichen. Die Störung dauert wohl bis 9.30 Uhr.
Grund für die Störung am Montagvormittag im Bereich Praterstern dürfte ein schadhaftes Fahrzeug der U1-Garnitur sein, so die Wiener Linien. Der Betrieb zwischen Stephansplatz und Vorgartenstraße ist derzeit unterbrochen.
Störung bis am späten Vormittag
Pendler sowie Arbeitende werden gebeten, auf die Linien U2, U3, U4, 2,12, 11A sowie die S-Bahn auszuweichen. Die Störung soll laut den Wiener Linien bis 9.30 Uhr andauern. In der Folge sind Verspätungen nicht auszuschließen.
