Für diese Wiener Bälle gibt es noch Karten

Erstmals werden am Ende der Ballsaison 600.000 Besucher zumindest eine Tanzveranstaltung besucht haben. Rekord! Zahlreiche Bälle waren bzw. sind ausverkauft. Die „Krone“ weiß, wo es noch Restkarten gibt.
Für diese Bälle besteht noch die Chance, Tickets zu bekommen. Jetzt rasch zugreifen.
Wer seine Walzerkenntnisse auffrischen möchte, kann das auch noch während der laufenden Ballsaison tun. Etwa bei der Tanzschule Rueff, wo extra für Ballgäste Kurse in Wiener Walzer angeboten werden.
Täglich können Basis-Schritte in einer Stunde erlernt werden. Privat- sowie Gruppenstunden (ab 13 Euro) bietet auch die Tanzschule Watzek an. Tanzpartner werden bei Bedarf zur Verfügung gestellt.
