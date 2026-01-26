Vorteilswelt
Für diese Wiener Bälle gibt es noch Karten

Wien
26.01.2026 11:00
Polizeiball im Rathaus (Archivfoto)
Polizeiball im Rathaus (Archivfoto)
Porträt von Viktoria Graf
Porträt von Lisa Schinagl
Von Viktoria Graf und Lisa Schinagl

Erstmals werden am Ende der Ballsaison 600.000 Besucher zumindest eine Tanzveranstaltung besucht haben. Rekord! Zahlreiche Bälle waren bzw. sind ausverkauft. Die „Krone“ weiß, wo es noch Restkarten gibt.

Für diese Bälle besteht noch die Chance, Tickets zu bekommen. Jetzt rasch zugreifen.

  • Polizeiball am 30. Jänner im Rathaus, Preis: 60 Euro.
  • Ball der Wiener Wirtschaft in der Hofburg, ebenfalls am 30. Jänner, Karten: 195 Euro.
  • Ukrainischer Ball, Hofburg, am 12. Februar, Preis: 189 Euro
  • Elmayer Kränzchen, am 17. Februar in der Hofburg, Tickets: 160 Euro.
  • Seniorenball am 22. Februar im Rathaus, Preis: 50 Euro

Wer seine Walzerkenntnisse auffrischen möchte, kann das auch noch während der laufenden Ballsaison tun. Etwa bei der Tanzschule Rueff, wo extra für Ballgäste Kurse in Wiener Walzer angeboten werden.

Täglich können Basis-Schritte in einer Stunde erlernt werden. Privat- sowie Gruppenstunden (ab 13 Euro) bietet auch die Tanzschule Watzek an. Tanzpartner werden bei Bedarf zur Verfügung gestellt.

