Geparkte Autos getreten, dann Beamte attackiert

Vater und Sohn drohen mehrere Anzeigen

Eine Überprüfung der geparkten Fahrzeuge ergab letztlich keine Schäden. Gegen Vater und Sohn wurden mehrere Anzeigen erstattet, unter anderem wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und aggressiven Verhaltens. Der 43-Jährige wird zudem wegen Verdachts der mehrfachen schweren Körperverletzung angezeigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden beide mittlerweile wieder auf freien Fuß gesetzt.