Geparkte Autos getreten, dann Beamte attackiert

Wilde Szenen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Wien-Penzing: Ein offenbar stark alkoholisierter Mann (43) soll auf offener Straße randaliert und wiederholt gegen geparkte Autos getreten haben. Alarmierte Zeugen riefen die Polizei.
Als Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus gegen 2.40 Uhr eintrafen, fanden sie den Mann am Boden sitzend vor – umringt von mehreren Familienmitgliedern. Statt Einsicht zu zeigen, beschimpfte der 43-Jährige die Polizisten und verhielt sich völlig unkooperativ. Die Situation eskalierte rasch: Der Mann wurde zunehmend aggressiv und versuchte mehrfach, sich der Amtshandlung zu entziehen.
16-Jähriger geht auf Beamten los
Plötzlich griff auch sein 16-jähriger Sohn die Beamten an. Die Polizisten mussten beide vorläufig festnehmen. Bei dem Einsatz wurden zwei Beamte verletzt und ins Spital gebracht.
Vater und Sohn drohen mehrere Anzeigen
Eine Überprüfung der geparkten Fahrzeuge ergab letztlich keine Schäden. Gegen Vater und Sohn wurden mehrere Anzeigen erstattet, unter anderem wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und aggressiven Verhaltens. Der 43-Jährige wird zudem wegen Verdachts der mehrfachen schweren Körperverletzung angezeigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden beide mittlerweile wieder auf freien Fuß gesetzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.