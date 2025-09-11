Starfzettel-Orgien: Sheriffs kommen dreimal am Tag

Verkehrschaos, wo nie eines war: Und dennoch hagelt es seit rund zwei Wochen in manchen Straßen in Döbling täglich Dutzende Strafzettel. In der Zahnradbahnstraße, der Frimmelgasse und mehreren anderen Abschnitten finden aktuell regelrechte Strafzettel-Orgien statt. Nur, weil in den engen Sackgassen eine seit Jahrzehnten gelebte Praxis plötzlich nicht mehr gilt

„Wir sind fassungslos. Hier hat es noch nie Probleme gegeben, und plötzlich werden wir behandelt, als ob wir die Straße blockieren würden“, ärgert sich eine Anrainerin.