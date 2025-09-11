Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Eine Pflanzerei“

Starfzettel-Orgien: Sheriffs kommen dreimal am Tag

Wien
11.09.2025 06:00
In Döbling herrscht aktuell dicke Luft. Seit rund zwei Wochen hagelt es Parkstrafen – teilweise ...
In Döbling herrscht aktuell dicke Luft. Seit rund zwei Wochen hagelt es Parkstrafen – teilweise dreimal pro Tag. Die Anrainer sind verunsichert.(Bild: Andreas Tischler)

Helle Aufregung in mehreren Straßen in Wien-Döbling. Seit rund zwei Wochen sind hier die Parksheriffs im Dauereinsatz. Teilweise werden manche Straßen bis zu dreimal am Tag abgegrast. Anrainer sprechen von Schikane, Bezirksvorsteher-Stellvertreter Robert Wutzl von einer „Pflanzerei“.

0 Kommentare

Verkehrschaos, wo nie eines war: Und dennoch hagelt es seit rund zwei Wochen in manchen Straßen in Döbling täglich Dutzende Strafzettel. In der Zahnradbahnstraße, der Frimmelgasse und mehreren anderen Abschnitten finden aktuell regelrechte Strafzettel-Orgien statt. Nur, weil in den engen Sackgassen eine seit Jahrzehnten gelebte Praxis plötzlich nicht mehr gilt
„Wir sind fassungslos. Hier hat es noch nie Probleme gegeben, und plötzlich werden wir behandelt, als ob wir die Straße blockieren würden“, ärgert sich eine Anrainerin.

Parken ohne Markierung verboten
Offiziell lautet die Begründung: Die Gassen sind zu schmal für Gegenverkehr, ohne Bodenmarkierungen ist Parken daher unzulässig. Die Straßenverkehrsordnung sieht das so vor. Für die Betroffenen klingt das wie blanker Hohn. „Man hat sich hier immer ausmachen können, Autos sind aneinander vorbeigefahren – das war nie ein Thema“, erzählt ein Nachbar.

„Das versteht kein Bürger mehr“
Unterstützung kommt vom stellvertretenden Bezirkschef Robert Wutzl (ÖVP): „Das versteht einfach kein Bürger mehr. Innerhalb von 24 Stunden sind die Kontrolleure zum Beispiel im Sulzweg gleich dreimal durchgegangen. Das ist eine Pflanzerei.“

In den engen Gassen ist das Parken ohnen Bodenmarkierung nicht erlaubt
In den engen Gassen ist das Parken ohnen Bodenmarkierung nicht erlaubt(Bild: Jöchl Martin)

Mit den Markierungen fallen Parkplätze weg
Die technische Lösung heißt Stellplatzmarkierung: Markierte Parkbuchten machen das Abstellen trotz engen Querschnitts zulässig. Dafür sind gleich mehrere Magistratsabteilungen nötig. Wutzl betont jedoch: Jeder Plan koste Stellplätze, weil Ausweichstellen und das Ende von Sackgassen freizuhalten sind – und der Ablauf dauere Monate.

In den jetzt betroffenen Gassen rechnet der Verkehrsexperte mit „zumindest zwei bis drei Monaten“ bis zum Bescheid, erst danach könne die zuständige Magistratsabteilung mit den Markierungen starten. 

Zitat Icon

Das versteht einfach kein Bürger mehr. Innerhalb von 24 Stunden sind die Kontrolleure im Sulzweg gleich drei Mal durchgegangen. Das ist eine Pflanzerei.

Bezirks-Vize Robert Wutzl (ÖVP)

Bild: ÖVP Wien

Bis dahin bleibt die Lücke zwischen Gesetz und gelebtem Alltag. Wutzl hofft, dort, wo die Planung bereits beauftragt ist, „auf Kulanz“. Parallel habe er bereits weitere Gassen zur Markierungsplanung gemeldet. Doch der Personalmangel in den Fachabteilungen verlängere die nötigen Prozesse zusätzlich.

Lesen Sie auch:
Die Lücke zwischen den beiden Baumscheiben wirkt einladend – doch der Schein trügt
Strafzettelorgie
Premium-Parkplätze als Venusfalle für Autofahrer
02.12.2024
Verärgerte Wiener
Stadt verbietet jetzt Tausende Fake-Strafzettel
25.08.2025
Posse in Floridsdorf
Tägliche Strafenflut in Wien: Markierung fehlt
09.02.2023

Verdrängungseffekt in den Grätzeln spürbar
Unmittelbar spürbar ist der Domino- und Verdrängungseffekt. Für die Bewohner bedeutet das lange Wege mit Einkaufstaschen und jede Menge Frust. „Man fühlt sich im Stich gelassen. Kommunikation gab es keine, plötzlich kleben da die Strafen. So geht man nicht mit den Leuten um.“

Porträt von Philipp Stewart
Philipp Stewart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
17° / 25°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
16° / 25°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
15° / 24°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
15° / 24°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
16° / 25°
Symbol heiter

krone.tv

Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
179.301 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
115.771 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
97.559 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2215 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1732 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1571 mal kommentiert
Mehr Wien
„Eine Pflanzerei“
Starfzettel-Orgien: Sheriffs kommen dreimal am Tag
Champions League-Quali
LIVE: Außenseiter Austria muss in Paris bestehen
Polizei vor Ort
Öffi-Bus kracht mitten in Wien in Straßenbahn
Krone Plus Logo
Tierretter untröstlich
Bitterer Abschied von Eichkätzchen „Valentino“
Täuschende SMS
Wienerin warnt: Nach Rückruf wurde Handy gekapert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf