20 Millionen Euro mehr

Zweiter Bezirkschef will nun Samstags Parkgebühren

Wien
07.11.2025 15:40
Noch sind die Samstage für alle Autofahrer beziehungsweise Parker frei – zwei grüne Bezirke ...
Noch sind die Samstage für alle Autofahrer beziehungsweise Parker frei – zwei grüne Bezirke wollen das ändern.(Bild: Tomschi Peter)

Soll das Parkpickerl auch am Samstag gelten? Bezirksvorsteher Markus Reiter fordert Gebühren fürs Wochenende, um Stau und Parkplatzsuche zu bremsen und stoßt dabei auf durchaus offenen Ohren. Nun will auch Magaretens Michael Luxenberger Parker am Samstag zur Kasse bitten.

Im siebten Bezirk brodelt die Diskussion um das Parken hoch. Markus Reiter (Grüne), Bezirksvorsteher von Neubau, hat einen klaren Vorschlag: Die Parkraumbewirtschaftung soll auch auf den Samstag ausgeweitet werden. „Es wird sogar besser für die Anrainer“, sagt Reiter. „Sie stehen weniger im Stau und finden leichter Parkplätze.“

Ansturm in der Adventzeit
Vor allem in der Adventzeit, wenn Besucher aus dem Umland oder aus Nachbarländern in die inneren Bezirke strömen, spitzt sich die Lage zu. „Am Wochenende stehen auch Ungarn und Slowaken gratis herinnen“, schildert Reiter. Das führe zu langen Kolonnen – selbst in kleinen Gassen. Seine Forderung: eine „Lenkung“ des Verkehrs. Wer in die Stadt fährt, soll in Garagen parken, wie es in Einkaufszentren selbstverständlich ist. „Wenn du ins Donauzentrum fährst, kurvst du ja auch nicht im Grätzl herum“, so Reiter.

Zitat Icon

Es geht nicht darum, Autofahrer zu bestrafen. Wir wollen keine Schikane, sondern ein lebenswertes Grätzl. Wenn weniger Autos im Kreis fahren, finden die Anrainer schneller einen Platz, die Luft wird besser und der Einkauf wird angenehmer. Das ist kein Kampf gegen das Auto, sondern für eine Stadt, in der man sich wohlfühlt.

Markus Reiter, Bezirksvorsteher Neubau (Grüne)

Bild: Jöchl Martin

Mehreinnahmen in Millionenhöhe
Die Idee hat auch eine finanzielle Seite. Reiter rechnet vor, dass eine Ausweitung der Gebühren auf den Samstag rund 20 Millionen Euro zusätzlich in die Stadtkassa bringen könnte. Das Geld, so der grüne Bezirkschef, könne man in die Umgestaltung der Einkaufsstraßen investieren. „Wir haben auf der Neubaugasse 20 Prozent mehr Publikum seit dem Umbau. Das zeigt: Begrünung und Verkehrsberuhigung zahlen sich aus.“

Kein Schröpfen der Autofahrer
Wichtig sei ihm, betont Reiter, dass seine Forderung nicht als „Schröpfen der Autofahrer“ verstanden wird. „Es geht um ein besseres Einkaufserlebnis und um weniger Ärger für die Anrainer. Wir haben genug Garagenplätze“, sagt er. Zudem verweist er auf Kooperationen mit dem Handel, bei denen Parktickets rückvergütet werden – ein Modell, das er auf den Samstag ausweiten will.

Zitat Icon

Wir prüfen aktuell die Einführung von Anwohnerparkzonen im Bereich zwischen Margaretenstraße, Pilgramgasse, Hamburgerstraße, Rechte Wienzeile und Kettenbrückengasse

Michael Luxenberger, Bezirksvorsteher Margareten (Grüne) 

Bild: Karo Pernegger

Auch zweiter Bezirk für Ausweitung
Unterstützung erhält Reiter nun aus Margareten. Auch Bezirksvorsteher Michael Luxenberger spricht sich für eine Ausweitung des Parkpickerls auf Samstage aus. „Das ist im Sinne der Bewohner“, sagt er. „Gerade am Wochenende werden in Margareten viele Parkplätze durch Lieferwägen blockiert, die ab Montag Früh wieder weg sind. Eine Ausweitung würde hier Abhilfe schaffen.“ Die Ausweitung des Parkpickerls auf Samstag, aber auch die Einführung von Anwohnerparkzonen, sind Möglichkeiten, den Druck zu verringern und eine Verbesserung zu erreichen. 

Rathaus nimmt den Vorschlag auf
Im Rathaus stößt der Vorstoß auf offene Ohren – aber keine sofortige Zustimmung. Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) verweist auf das Regierungsprogramm, das eine Weiterentwicklung der Parkraumbewirtschaftung vorsieht. „Wir stehen hier noch ganz am Anfang. Das ist ein Vorschlag, den man sich anschauen muss. Aber wir wollen ein Gesamtpaket schnüren.“ Ein „Fleckerlteppich“ an unterschiedlichen Regelungen zwischen den Bezirken soll jedenfalls vermieden werden. Die Stadt will das Thema gemeinsam mit Bezirken und Koalitionspartnern prüfen. „Wir werden das gesamthaft anschauen“, betont Sima.

Porträt von Philipp Stewart
Philipp Stewart
