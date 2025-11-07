Zweiter Bezirkschef will nun Samstags Parkgebühren

Ansturm in der Adventzeit

Vor allem in der Adventzeit, wenn Besucher aus dem Umland oder aus Nachbarländern in die inneren Bezirke strömen, spitzt sich die Lage zu. „Am Wochenende stehen auch Ungarn und Slowaken gratis herinnen“, schildert Reiter. Das führe zu langen Kolonnen – selbst in kleinen Gassen. Seine Forderung: eine „Lenkung“ des Verkehrs. Wer in die Stadt fährt, soll in Garagen parken, wie es in Einkaufszentren selbstverständlich ist. „Wenn du ins Donauzentrum fährst, kurvst du ja auch nicht im Grätzl herum“, so Reiter.