Erstes Bond-Girl tappte in fiese Betrüger-Falle

Hermès-Erbe Nicolas Puech ebenfalls als Opfer

Andress hat nun Anzeige erstattet und hofft, dass sie ihr Vermögen wieder retour bekommt. Bei dem Vermögensverwalter handelt es sich um Eric Freymond. Dieser soll mit Komplizen einen Teil ihres Vermögens in wertlose Aktien investiert haben. Überdies sollen ohne ihr Wissen viele Millionen in Kunst geflossen sein, gekauft jedoch von Freymonds Frau. Und sowohl der Wert der Objekte als auch deren Verbleib ist laut Medienberichten unisono unbekannt.