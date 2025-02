Bullock warnt Fans vor Social-Media-Hochstaplern

„Bitte nehmt zur Kenntnis, dass ich keine Form von Social Media nutze!“ Nachdem Betrüger sich als Brad Pitt ausgaben und eine Französin um über 800.000 Dollar erleichterten, will ein weiterer Hollywoodstar ein solches Szenario verhindern. Sandra Bullock tritt jetzt mit einem Statement an die Presse die Flucht nach vorn an.