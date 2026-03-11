Training in einem Stadel für großen Olympia-Traum

Mit der Hilfe von Freunden wurden dann noch ein Netz und ein Wurfring eingebaut. „Das war alles innerhalb von einem Tag erledigt“, erzählte der Hüne. Der Trainingsort ist ungewöhnlich: Neben dem Wurfsektor steht ein ganz besonderes Gefährt. „Es ist schon cool, neben einem Oldtimer Kugelstoßen zu können“, grinste der 2-Meter-Mann. Viel mehr Ausstattung gibt es allerdings dort nicht – zwei Campingstühle, ein Heizpilz und viel Platz.