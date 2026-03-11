Training in einem Stadel für großen Olympia-Traum

Im ganzen Tiroler Außerfern gibt es keine Leichtathletik-Halle. Kugelstoßer Leonhard Jäger fand für das Problem eine kreative Lösung. Tirols Rekordmann richtete sich in einem Stadel eine Trainingsstätte.
Ein Trainingszentrum aus Beton und Hightech? Nicht für Leonhard Jäger. Tirols große Kugelstoß-Hoffnung trainiert regelmäßig in einem 80 Quadratmeter großen und sechs Meter hohen Stadel mitten auf einem Feld. Zwischen Holzbalken, Netz und Wurfring arbeitet der 20-Jährige an seiner Technik – und das mit Erfolg: Mit 17,68 Metern holte sich der Außerferner zuletzt Gold bei den Hallen-Staatsmeisterschaften in Wien und stellte zugleich den nächsten Tiroler Rekord auf.
Die Idee mit dem Stadel entstand aus der Not. „In Reutte gibt es halt nicht viele Trainingsmöglichkeiten – wir mussten eine Lösung finden“, sagte Leonhard. Also begann er sich gemeinsam mit Papa Martin Jäger auf die Suche nach einer Alternative. Schließlich wurden sie über Bekannte fündig: Unternehmer Rudi Huter stellte seinen Stadel kostenlos zur Verfügung.
Es ist schon cool, neben einem Oldtimer Kugelstoßen zu können.
Leonhard Jäger
Mit der Hilfe von Freunden wurden dann noch ein Netz und ein Wurfring eingebaut. „Das war alles innerhalb von einem Tag erledigt“, erzählte der Hüne. Der Trainingsort ist ungewöhnlich: Neben dem Wurfsektor steht ein ganz besonderes Gefährt. „Es ist schon cool, neben einem Oldtimer Kugelstoßen zu können“, grinste der 2-Meter-Mann. Viel mehr Ausstattung gibt es allerdings dort nicht – zwei Campingstühle, ein Heizpilz und viel Platz.
Training bei Kälte
Im Winter wird es im Stadel eisig. „Manchmal muss ich zuerst Schnee schaufeln“, erzählte der Tiroler. Trotzdem sieht er darin sogar einen Vorteil: „Wenn ich bei Minusgraden trainiere, dann bin ich bei Wettkämpfen unter schwierigen Bedingungen besser vorbereitet.“
Trainiert wird dort meist in Ruhe, aber auch weil Martin Jäger immer mit dabei ist. „Der Papa mag keine Musik“, sagte Leonhard schmunzelnd. Im Stadel ist er meistens nur ein- bis zweimal pro Woche. Einen wichtigen Teil seines Trainings absolviert der Tiroler am Olympiastützpunkt in München bei seinem deutschen Trainer. Von dort stammt auch das Netz für die Scheune.
Große Ziele vor Augen
Die Ende April startende Freiluftsaison soll für SV-Reutte-Athleten den nächsten Schritt bringen: Er möchte die 18-Meter-Marke knacken. Langfristig denkt er noch größer. „Mein großes Ziel ist der Einzug in die Weltklasse und irgendwann auch die Teilnahme an Olympischen Spielen.“
Ein sportliches Vorbild hat das Kraftpaket ebenfalls. Besonders beeindruckt ihn der US-amerikanische Kugelstoß-Star Joe Kovacs, der seit Jahren zur Weltspitze gehört.
