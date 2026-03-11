Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kreativer Kugelstoßer

Training in einem Stadel für großen Olympia-Traum

Tirol
11.03.2026 11:00
Porträt von Julia Kröpfl
Von Julia Kröpfl

Im ganzen Tiroler Außerfern gibt es keine Leichtathletik-Halle. Kugelstoßer Leonhard Jäger fand für das Problem eine kreative Lösung. Tirols Rekordmann richtete sich in einem Stadel eine Trainingsstätte.

0 Kommentare

Ein Trainingszentrum aus Beton und Hightech? Nicht für Leonhard Jäger. Tirols große Kugelstoß-Hoffnung trainiert regelmäßig in einem 80 Quadratmeter großen und sechs Meter hohen Stadel mitten auf einem Feld. Zwischen Holzbalken, Netz und Wurfring arbeitet der 20-Jährige an seiner Technik – und das mit Erfolg: Mit 17,68 Metern holte sich der Außerferner zuletzt Gold bei den Hallen-Staatsmeisterschaften in Wien und stellte zugleich den nächsten Tiroler Rekord auf.

Tirols Rekordmann Jäger feilt in einer Scheune an der Technik.
Tirols Rekordmann Jäger feilt in einer Scheune an der Technik.(Bild: Johanna Birbaumer)

Die Idee mit dem Stadel entstand aus der Not. „In Reutte gibt es halt nicht viele Trainingsmöglichkeiten – wir mussten eine Lösung finden“, sagte Leonhard. Also begann er sich gemeinsam mit Papa Martin Jäger auf die Suche nach einer Alternative. Schließlich wurden sie über Bekannte fündig: Unternehmer Rudi Huter stellte seinen Stadel kostenlos zur Verfügung.

Zitat Icon

Es ist schon cool, neben einem Oldtimer Kugelstoßen zu können.

Leonhard Jäger

Mit der Hilfe von Freunden wurden dann noch ein Netz und ein Wurfring eingebaut. „Das war alles innerhalb von einem Tag erledigt“, erzählte der Hüne. Der Trainingsort ist ungewöhnlich: Neben dem Wurfsektor steht ein ganz besonderes Gefährt. „Es ist schon cool, neben einem Oldtimer Kugelstoßen zu können“, grinste der 2-Meter-Mann. Viel mehr Ausstattung gibt es allerdings dort nicht – zwei Campingstühle, ein Heizpilz und viel Platz.

Training bei Kälte
Im Winter wird es im Stadel eisig. „Manchmal muss ich zuerst Schnee schaufeln“, erzählte der Tiroler. Trotzdem sieht er darin sogar einen Vorteil: „Wenn ich bei Minusgraden trainiere, dann bin ich bei Wettkämpfen unter schwierigen Bedingungen besser vorbereitet.“

Papa Martin Jäger ist bei fast allen Trainings dabei und gleichzeitig sein größter Fan.
Papa Martin Jäger ist bei fast allen Trainings dabei und gleichzeitig sein größter Fan.(Bild: Johanna Birbaumer)

Trainiert wird dort meist in Ruhe, aber auch weil Martin Jäger immer mit dabei ist. „Der Papa mag keine Musik“, sagte Leonhard schmunzelnd. Im Stadel ist er meistens nur ein- bis zweimal pro Woche. Einen wichtigen Teil seines Trainings absolviert der Tiroler am Olympiastützpunkt in München bei seinem deutschen Trainer. Von dort stammt auch das Netz für die Scheune.

Große Ziele vor Augen
Die Ende April startende Freiluftsaison soll für SV-Reutte-Athleten den nächsten Schritt bringen: Er möchte die 18-Meter-Marke knacken. Langfristig denkt er noch größer. „Mein großes Ziel ist der Einzug in die Weltklasse und irgendwann auch die Teilnahme an Olympischen Spielen.“

Ein sportliches Vorbild hat das Kraftpaket ebenfalls. Besonders beeindruckt ihn der US-amerikanische Kugelstoß-Star Joe Kovacs, der seit Jahren zur Weltspitze gehört.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
11.03.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat für Donnerstag und Freitag Streiks angekündigt. 
Nahost ausgenommen
Lufthansa-Piloten streiken ab Donnerstag
OeNB-Gouverneur Martin Kocher
Iran-Krieg
Nationalbank-Chef: „Keine Rezession in Sicht“
Tag 10 im Nahost-Krieg
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
314.343 mal gelesen
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
268.752 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
175.710 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2170 mal kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1791 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1371 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf