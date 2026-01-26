Primus der Mostbarone rechnet mit toller Blüte

Neben den Mosten wird auch ein neuer Birnensaft dabei sein. Als Primus der Mostbarone repräsentiert Bernhard Datzberger seine Mitstreiter ein Jahr lang offiziell. Besonders hochwertige Moste und ein Cider werden gemeinsam vermarktet. „Most ist ein regionales Produkt, das vor allem dort getrunken wird, wo es produziert wird, denn es schmeckt subjektiv dort auch am besten“, stellt Datzberger klar.