Frisch gewählt

Primus der Mostbarone rechnet mit toller Blüte

Niederösterreich
26.01.2026 17:00
Zum Primus der Mostbarone wurde heuer Bernhard Datzberger gewählt.
Zum Primus der Mostbarone wurde heuer Bernhard Datzberger gewählt.(Bild: Mike Raab Media)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Große Pläne schmiedet Bernhard Datzberger vom Sepplhof. Dabei spielt auch die NÖ Landesausstellung eine Rolle. Offiziell wird er sein Amt im März antreten. 

Bernhard Datzberger vom Sepplhof in Pittersberg, Bezirk Amstetten, wurde bei der Klausur der Mostbarone zum neuen „Primus“ gewählt. Offiziell tritt er sein Amt mit der Mostwallfahrt am 19. März an. Bei dieser Gelegenheit werden auch der Amstettner Stadtmost und die offiziellen Moste der NÖ Landesausstellung präsentiert. Diese beginnt am 28. März und da wollen die insgesamt 15 Mostbarone ihre Produkte präsentieren.

Neben den Mosten wird auch ein neuer Birnensaft dabei sein. Als Primus der Mostbarone repräsentiert Bernhard Datzberger seine Mitstreiter ein Jahr lang offiziell. Besonders hochwertige Moste und ein Cider werden gemeinsam vermarktet. „Most ist ein regionales Produkt, das vor allem dort getrunken wird, wo es produziert wird, denn es schmeckt subjektiv dort auch am besten“, stellt Datzberger klar.

Zitat Icon

Man sollte Birnenmost im Mostviertel direkt bei den Produzenten erleben, vielleicht in Verbindung mit einem Besuch der Landesausstellung.

Bernhard Datzberger, neuer Primus der Mostbarone

Heuer werden auch noch zusätzlich fünf Streuobst-Wanderwege eröffnet, wo sich die Ausflügler durch einen QR-Code die Erklärungen abholen können. Die Eröffnung wird am 10. und 11. April stattfinden, wenn die Natur mitspielt, mit wunderschöner Baumblüte. Und Datzberger erwartet für heuer eine großartige Baumblüte, denn „im Vorjahr gab es eine schwache Ernte!“

