Räuber parkte Fluchtfahrzeug mitten im Supermarkt

Zur Tat kam es nach Angaben der Polizei vom Sonntag bereits am 7. November des Vorjahres. Der Unbekannte betrat am Morgen gegen 8.30 Uhr den Supermarkt in der Leopoldstadt und verhielt sich dabei auffällig. So hatte er nicht nur sein Fahrrad bei sich, das er in der Obst- und Gemüseabteilung abstellte, sondern steckte Lebensmittel und Getränke in eine mitgebrachte grüne Leinentasche.