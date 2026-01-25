Räuber parkte Fluchtfahrzeug mitten im Supermarkt

Die Wiener Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Räuber: Bereits im November des Vorjahres hatte der Unbekannte, mit einem Messer bewaffnet, einen Supermarkt überfallen und sogar einen Kunden verletzt. Sein Fluchtfahrzeug parkte er – vorausschauend – im Verkaufsraum.
Zur Tat kam es nach Angaben der Polizei vom Sonntag bereits am 7. November des Vorjahres. Der Unbekannte betrat am Morgen gegen 8.30 Uhr den Supermarkt in der Leopoldstadt und verhielt sich dabei auffällig. So hatte er nicht nur sein Fahrrad bei sich, das er in der Obst- und Gemüseabteilung abstellte, sondern steckte Lebensmittel und Getränke in eine mitgebrachte grüne Leinentasche.
Ein Mitarbeiter hatte den Mann beobachtet und forderte ihn auf, mit ihm zur Kasse zu gehen, zu zahlen und zu gehen.
Im Kassenbereich angekommen, spielten sich dann gefährliche Szenen ab. Der bis dato Unbekannte zückte ein Messer, bedrohte zwei Supermarktangestellte und verletzte sogar noch einen Kunden am Oberarm, ehe er die Flucht mit dem Rad antrat.
„Etwas verwahrlostes Aussehen“
Der Täter wurde von einer Videokamera aufgenommen. Der Mann ist 30 bis 40 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 Meter groß, hatte zum Zeitpunkt des Überfalls schulterlange, schwarze Haare, einen ungepflegten Vollbart. Des Weiteren beschreibt die Polizei das Aussehen des Verdächtigen als „etwas verwahrlost“.
Die Exekutive bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Verdächtigen.
Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, unter der Telefonnummer 01-31310-62800 erbeten.
