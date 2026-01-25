Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Messer bewaffnet

Räuber parkte Fluchtfahrzeug mitten im Supermarkt

Wien
25.01.2026 11:21
Die Wiener Polizei bittet um Hinweise – wer kennt diesen Mann?
Die Wiener Polizei bittet um Hinweise – wer kennt diesen Mann?(Bild: LPD Wien)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Wiener Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Räuber: Bereits im November des Vorjahres hatte der Unbekannte, mit einem Messer bewaffnet, einen Supermarkt überfallen und sogar einen Kunden verletzt. Sein Fluchtfahrzeug parkte er – vorausschauend – im Verkaufsraum.

0 Kommentare

Zur Tat kam es nach Angaben der Polizei vom Sonntag bereits am 7. November des Vorjahres. Der Unbekannte betrat am Morgen gegen 8.30 Uhr den Supermarkt in der Leopoldstadt und verhielt sich dabei auffällig. So hatte er nicht nur sein Fahrrad bei sich, das er in der Obst- und Gemüseabteilung abstellte, sondern steckte Lebensmittel und Getränke in eine mitgebrachte grüne Leinentasche.

Ein Mitarbeiter hatte den Mann beobachtet und forderte ihn auf, mit ihm zur Kasse zu gehen, zu zahlen und zu gehen.

Im Kassenbereich angekommen, spielten sich dann gefährliche Szenen ab. Der bis dato Unbekannte zückte ein Messer, bedrohte zwei Supermarktangestellte und verletzte sogar noch einen Kunden am Oberarm, ehe er die Flucht mit dem Rad antrat. 

„Etwas verwahrlostes Aussehen“
Der Täter wurde von einer Videokamera aufgenommen. Der Mann ist 30 bis 40 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 Meter groß, hatte zum Zeitpunkt des Überfalls schulterlange, schwarze Haare, einen ungepflegten Vollbart. Des Weiteren beschreibt die Polizei das Aussehen des Verdächtigen als „etwas verwahrlost“.

Die Exekutive bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Verdächtigen.

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, unter der Telefonnummer 01-31310-62800 erbeten. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-0° / 3°
Symbol leichter Regen
Wien 11. Simmering
-0° / 3°
Symbol leichter Regen
Wien 14. Penzing
-1° / 2°
Symbol Schneeregen
Wien 19. Döbling
-1° / 3°
Symbol leichter Regen
Wien 21. Floridsdorf
-0° / 3°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
227.005 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
188.708 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
127.992 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Mehr Wien
Pärchen im Visier
Von Weinen gestört, da griff 45-Jähriger zu Hammer
Mit Messer bewaffnet
Räuber parkte Fluchtfahrzeug mitten im Supermarkt
Wiener der Woche
Dieses Paar erfüllt sich am Opernball großen Traum
Neue Papageien-Bleibe
Dringend gesucht: Helfende Hände für bunte Vögel
Stimmen Sie ab!
„Krone“-Wahl: Wer ist Wiens bester Polizist?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf