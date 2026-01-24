Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Guten Morgen

Rote Liste | Verzettelte Regierung

Guten Morgen Newsletter
(Bild: APA/Helmut Fohringer)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Rote Liste. Marchfelder Erbsen, steirische Äpfel, argentinische Rindersteaks und Gulaschkanonen – dieses Potpourri bekamen die Österreicher in der abgelaufenen Woche von der Politik serviert. Schmeckt uns das Menü? Die Erbsen und Äpfel – die stammen aus der von Vizekanzler Babler am vergangenen Sonntag veröffentlichten Liste von Lebensmitteln, bei denen die Mehrwertsteuer ab Sommer auf 4,9 Prozent reduziert werden soll. Umgehend wurde diese mit den Koalitionspartnern unabgestimmte rote Liste in der Luft zerrissen – ÖVP-Minister Norbert Totschnig fordert, dass auch für Fleisch die Mehrwertsteuer gesenkt wird. Solches aus Argentinien will Totschnig aber nicht, er bleibt im Gegensatz zu Partei- und Koalitionskollegen wackerer Kämpfer gegen das Mercosur-Abkommen mit Lateinamerika, das uns argentinisches (Hormon-)Billigfleisch bescheren würde. Uneinigkeit in Österreich wie der EU, wo das Parlament Mercosur bremst.

0 Kommentare

Verzettelte Regierung. Nebenbei verzettelt sich die Regierung auch in der Frage, wie lange die jungen Männer an die Gulaschkanone, also zum Bundesheer, sollen. Die türkis-rot-pinke Koalition in allen Fragen uneins? Nein, einig war man sich, wie diese Woche bekannt wurde, beim Ruhigstellen der Beamtengewerkschafter: Weniger Geld für die Beamten, aber mehr für die Gewerkschafter. Ein übler Deal. Kein Wunder, wenn diese Regierung so vielen gar nicht schmeckt.

Kommen Sie gut durch den Sonntag!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Drama um 25-Jährigen
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
„Für mich gehört Fleisch zu den Grundnahrungsmitteln“, sagt Minister Totschnig.
Gezerre in Koalition
Bablers Lebensmittelliste ist ÖVP zu vegetarisch
Nahost-Korrespondent mit arabischen Wurzeln: Karim El-Gawhary (62) will das auch bleiben.
Krone Plus Logo
Das große Interview
El-Gawhary: „Man wollte meine Karriere zerstören“
Story geht ans Herz
Acht Monate allein im Wald: Minischwein gerettet
Die Kitz Race Night wurde zur Geburtstagsparty: Jürgen Klopp und Zlatan Ibrahimovic gratulierten ...
Kitz Race Night
Top-Treff mit Geburtstagskind – und ein Baby!
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
190.280 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
103.560 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Wien
Kasperl-Gemeinderätin wird zum Problem für die SPÖ
84.754 mal gelesen
Haase (im Hintergrund) bei der „Arbeit“ im Stadtparlament
Mehr Guten Morgen Newsletter
Gezerre in Koalition
Bablers Lebensmittelliste ist ÖVP zu vegetarisch
Diskutieren Sie mit!
Soll der Wehrdienst auf Frauen ausgeweitet werden?
Vier Bewerber
Doskozils Bruder soll Staatsschutz-Leiter werden
Krone Plus Logo
Das große Interview
El-Gawhary: „Man wollte meine Karriere zerstören“
Bei Deal mit China
Trump droht Kanada jetzt mit 100-Prozent-Zöllen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf