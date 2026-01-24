Vorteilswelt
Super League

Adrian Grbic trifft bei Luzern-Remis

Fußball International
24.01.2026 22:39
Adrian Grbic (im Dress seines Ex-Klubs Lorient)
Adrian Grbic (im Dress seines Ex-Klubs Lorient)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Adrian Grbic hat am Samstag seinen sechsten Saisontreffer in der Schweizer Super League erzielt. Der 29-jährige Stürmer brachte den FC Luzern beim FC Sion in der 19. Minute voran, drückte den Ball dabei im Strafraum mühelos über die Linie.



Grbic kam auch im 21. Saison-Ligaspiel zum Zug, und das über die volle Distanz. Allerdings sah er die Gelbe Karte und ist im nächsten Match gesperrt.

Am Ende stand es 1:1. Luzern ist in der Zwölferliga Neunter, Sion Fünfter.

