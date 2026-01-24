Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Einmal im Jahr ...“

Odermatt erklärt seine Tränen nach Platz zwei

Ski Alpin
24.01.2026 20:12
Tränen bei Marco Odermatt
Tränen bei Marco Odermatt(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Enttäuschung war Marco Odermatt ins Gesicht geschrieben. Bei der Siegerehrung im Anschluss an die Kitzbühel-Abfahrt brach es beim Schweizer Ski-Star heraus.

0 Kommentare

„Einmal im Jahr werde ich von den Emotionen übermannt. Das war heute der Fall. Man kann diese Emotionen nicht wirklich deuten. Es war diese Freude, dieser Stolz und doch der verpasste Traum, den ich heute definitiv hatte“, sagte Odermatt am Samstagabend im ORF.

(Bild: APA/BARBARA GINDL)
(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Wieder musste sich Odermatt beim Kitzbühel-Höhepunkt mit Platz zwei begnügen, wie schon 2022 und 2024. „Am Nachmittag war sicher noch ein bisschen eine Leere da. Aber wenn man dann diese Kulisse bei der Preisverteilung sieht, diese Bühne erleben wir genau einmal im Jahr, wenn man sich da nicht freut, ist es schade“, sagte Odermatt zu späterer Stunde.

Lesen Sie auch:
Marco Odermatt muss sich in der Kitzbühel-Abfahrt erneut geschlagen geben. 
Kitz-Frust wird größer
Odermatt leidet im Ziel: „Das schmerzt umso mehr!“
24.01.2026
ÖSV kassiert Debakel
Streif-Triumph! Franzoni ist „König von Kitzbühel“
24.01.2026

Schon zuvor hatte er gemeint: „Ich durfte schon so viele Erfolge feiern. Ich fühle mich fast ein bisschen blöd, wenn ich über einen zweiten Platz enttäuscht bin.“

Odermatt „ist eine Legende“
Dennoch werde es eine Zeit dauern, bis die Enttäuschung verdaut ist. „Ich bin mit einer super Form hier angekommen, das Material hat gepasst, ich habe mich parat gefühlt – es hat alles gepasst“, sagte Odermatt. Dem strahlenden Giovanni Franzoni schien sein Sieg da fast ein wenig unangenehm. „Ich wusste, dass sich Marco diesen Sieg so sehr gewünscht hat. Es stimmt schon, es tut mir leid. Aber dieser Sieg wird eines Tages ihm gehören, er ist eine Legende. Ich fühle mich geehrt, dieses Podium mit ihm teilen zu können.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ORF
TränenAbfahrt
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
178.871 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
100.909 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Wien
Kasperl-Gemeinderätin wird zum Problem für die SPÖ
84.127 mal gelesen
Haase (im Hintergrund) bei der „Arbeit“ im Stadtparlament
Mehr Ski Alpin
Vizekanzler im Talk
Babler in Kitzbühel: „Rapid – keine Alternative!“
„Einmal im Jahr ...“
Odermatt erklärt seine Tränen nach Platz zwei
Spindlermühle-Rennen
Shiffrin als Thema Nummer eins, Update zu Vlhova
Krone Plus Logo
Besondere Geschichte
Im Ski-Weltcup auch die Ehefrau kennengelernt
Mega-Zoff in Wengen
Kristoffersen? „Nächstes Mal gibt es eine Strafe!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf