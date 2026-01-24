Odermatt erklärt seine Tränen nach Platz zwei

Odermatt „ist eine Legende“

Dennoch werde es eine Zeit dauern, bis die Enttäuschung verdaut ist. „Ich bin mit einer super Form hier angekommen, das Material hat gepasst, ich habe mich parat gefühlt – es hat alles gepasst“, sagte Odermatt. Dem strahlenden Giovanni Franzoni schien sein Sieg da fast ein wenig unangenehm. „Ich wusste, dass sich Marco diesen Sieg so sehr gewünscht hat. Es stimmt schon, es tut mir leid. Aber dieser Sieg wird eines Tages ihm gehören, er ist eine Legende. Ich fühle mich geehrt, dieses Podium mit ihm teilen zu können.“